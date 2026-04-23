Шовковский поддержал Реброва после ухода из сборной Украины

Шовковский удивил реакцией на отставку Реброва из сборной Украины
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский высказался о завершении работы Сергея Реброва в сборной Украины. Специалист опубликовал свою реакцию в социальных сетях. Он прокомментировал уход наставника после трех лет во главе национальной команды.
Ранее УАФ официально объявила о прекращении сотрудничества с Ребровым, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Александра Шовковского.
Под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Команда смогла квалифицироваться на Евро-2024, однако не вышла из группы.
Шовковский обратился к Реброву после его ухода
Также украинцы не пробились на чемпионат мира 2026 года. В плей-офф отбора сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3. Отставка главного тренера произошла черех месяц после того, как "сине-желтые" потеряли шансы пробиться на Мундиаль.
"Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для постоянного негатива. Сильная нация — это та, что умеет поддерживать, а не разрушать. Мы должны быть вместе: и в победах, и в сложные моменты", — написал Шовковский.
Украинская ассоциация футбола позже объявит имя нового главного тренера сборной Украины. На данный момент команда остается без наставника. В УАФ продолжается процесс выбора кандидата.
