Шовковский удивил реакцией на отставку Реброва из сборной Украины

Шовковский удивил реакцией на отставку Реброва из сборной Украины

Дата публикации 23 апреля 2026 13:55
Шовковский поддержал Реброва после ухода из сборной Украины
Сергей Ребров (слева) и Александр Шовковский в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский высказался о завершении работы Сергея Реброва в сборной Украины. Специалист опубликовал свою реакцию в социальных сетях. Он прокомментировал уход наставника после трех лет во главе национальной команды.

Ранее УАФ официально объявила о прекращении сотрудничества с Ребровым, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Александра Шовковского.

Под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Команда смогла квалифицироваться на Евро-2024, однако не вышла из группы. 

Александр Шовковский перед матчем чемпионата Украины
Александр Шовковский во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Шовковский обратился к Реброву после его ухода

Также украинцы не пробились на чемпионат мира 2026 года. В плей-офф отбора сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3. Отставка главного тренера произошла черех месяц после того, как "сине-желтые" потеряли шансы пробиться на Мундиаль. 

"Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для постоянного негатива. Сильная нация — это та, что умеет поддерживать, а не разрушать. Мы должны быть вместе: и в победах, и в сложные моменты", — написал Шовковский.

Украинская ассоциация футбола позже объявит имя нового главного тренера сборной Украины. На данный момент команда остается без наставника. В УАФ продолжается процесс выбора кандидата. 

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
