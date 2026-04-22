Николай Тищенко отреагировал на отставку Реброва

Николай Тищенко и Сергей Ребров.

Народный депутат Украины Николай Тищенко отреагировал на отставку Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной. Политик назвал тренера своим другом.

Тищенко опубликовал пост в Telegram, сообщает портал Новини.LIVE.

Тищенко выразил поддержку Реброву и поблагодарил за работу в сложных условиях. Он считает, что тренер возглавил команду в один из самых сложных периодов для страны.

"С большим сожалением узнал новость о том, что Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины", — написал Тищенко.

Нардеп отметил, что Ребров, по его данным, отказался от выгодного контракта за рубежом, чтобы возглавить сборную Украины.

Читайте также:

"Сергей один из лучших профессионалов в украинском футболе", — отметил Тищенко.

Тищенко также подчеркнул, что тренер работал в условиях войны, сложной логистики и постоянного давления результатов. Тищенко заявил, что в таких обстоятельствах мало кто справился бы лучше.

Также он пожелал Реброву успехов в карьере и отметил вклад в развитие украинского футбола.

Команда под руководством Реброва провела результативный отрезок: в 34 матчах одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

За это время она отметилась 52 забитыми мячами, пропустив 49. Средний показатель — 1,65 очка за игру. В составе было задействовано 52 футболиста.

