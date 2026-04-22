Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Николай Тищенко недоволен отставкой Реброва

Николай Тищенко недоволен отставкой Реброва

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 21:44
Николай Тищенко отреагировал на отставку Реброва
Николай Тищенко и Сергей Ребров. Фото: Telegram Николая Тищенко

Народный депутат Украины Николай Тищенко отреагировал на отставку Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной. Политик назвал тренера своим другом.

Тищенко опубликовал пост в Telegram, сообщает портал Новини.LIVE.

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Тищенко отреагировал на отставку Реброва

Тищенко выразил поддержку Реброву и поблагодарил за работу в сложных условиях. Он считает, что тренер возглавил команду в один из самых сложных периодов для страны.

"С большим сожалением узнал новость о том, что Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины", — написал Тищенко.

Нардеп отметил, что Ребров, по его данным, отказался от выгодного контракта за рубежом, чтобы возглавить сборную Украины.

"Сергей один из лучших профессионалов в украинском футболе", — отметил Тищенко.

Тищенко также подчеркнул, что тренер работал в условиях войны, сложной логистики и постоянного давления результатов. Тищенко заявил, что в таких обстоятельствах мало кто справился бы лучше.

Также он пожелал Реброву успехов в карьере и отметил вклад в развитие украинского футбола.

Команда под руководством Реброва провела результативный отрезок: в 34 матчах одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

За это время она отметилась 52 забитыми мячами, пропустив 49. Средний показатель — 1,65 очка за игру. В составе было задействовано 52 футболиста.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что португальская "Бенфика" нашла вариант для трансфера украинца Георгия Судакова на фоне его нестабильного положения в команде.

Также Новини.LIVE писал, что "Ворскла" обратилась к своим болельщикам с просьбой поддержать клуб финансово через донаты.

Николай Тищенко Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации