Микола Тищенко відреагував на відставку Реброва

Микола Тищенко та Сергій Ребров.

Народний депутат України Микола Тищенко відреагував на відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної. Політик назвав тренера своїм другом.

Тищенко опублікував пост у Telegram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Тищенко висловив підтримку Реброву та подякував за роботу у складних умовах. Він вважає, що тренер очолив команду в один із найскладніших періодів для країни.

"Із великим жалем дізнався новину про те, що Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України", — написав Тищенко.

Нардеп наголосив, що Ребров, за його даними, відмовився від вигідного контракту за кордоном, щоб очолити збірну України.

"Сергій один із найкращих професіоналів в українському футболі", — зазначив Тищенко.

Тищенко також підкреслив, що тренер працював в умовах війни, складної логістики та постійного тиску результатів. Тищенко заявив, що в таких обставинах мало хто впорався б краще.

Також він побажав Реброву успіхів у кар’єрі та відзначив внесок у розвиток українського футболу.

Команда під керівництвом Реброва провела результативний відрізок: у 34 матчах здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

За цей час вона відзначилася 52 забитими м’ячами, пропустивши 49. Середній показник — 1,65 очка за гру. У складі було задіяно 52 футболісти.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що португальська "Бенфіка" знайшла варіант для трансферу українця Георгія Судакова на тлі його нестабільного становища в команді.

Також Новини.LIVE писав, що "Ворскла" звернулася до своїх уболівальників із проханням підтримати клуб фінансово через донати.