Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Спорт Микола Тищенко незадоволений відставкою Реброва

Микола Тищенко незадоволений відставкою Реброва

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 21:44
Микола Тищенко відреагував на відставку Реброва
Микола Тищенко та Сергій Ребров. Фото: Telegram Миколи Тищенка

Народний депутат України Микола Тищенко відреагував на відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної. Політик назвав тренера своїм другом.

Тищенко опублікував пост у Telegram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Тищенко висловив підтримку Реброву та подякував за роботу у складних умовах. Він вважає, що тренер очолив команду в один із найскладніших періодів для країни.

"Із великим жалем дізнався новину про те, що Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України", — написав Тищенко.

Нардеп наголосив, що Ребров, за його даними, відмовився від вигідного контракту за кордоном, щоб очолити збірну України.

"Сергій один із найкращих професіоналів в українському футболі", — зазначив Тищенко.

Тищенко також підкреслив, що тренер працював в умовах війни, складної логістики та постійного тиску результатів. Тищенко заявив, що в таких обставинах мало хто впорався б краще.

Також він побажав Реброву успіхів у кар’єрі та відзначив внесок у розвиток українського футболу.

Команда під керівництвом Реброва провела результативний відрізок: у 34 матчах здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.
За цей час вона відзначилася 52 забитими м’ячами, пропустивши 49. Середній показник — 1,65 очка за гру. У складі було задіяно 52 футболісти.

Микола Тищенко Збірна України з футболу Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації