Главная Спорт Суркис обратился к Реброву после ухода тренера из сборной Украины

Суркис обратился к Реброву после ухода тренера из сборной Украины

Дата публикации 23 апреля 2026 16:31
Суркис высказался о ситуации вокруг Реброва в сборной Украины
Игорь Суркис и Сергей Ребров во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал уход Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины. Функционер публично выразил поддержку специалисту после завершения его работы в национальной команде. Ребров покинул должность в апреле 2026 года после почти трех лет работы.

Его деятельность сопровождалась участием в квалификациях крупных турниров, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством команда провела 34 матча, одержав 16 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений. Сборная вышла на Евро-2024, но не преодолела групповой этап. Суркис обратился к Реброву после ухода тренера из национальной команды. В словах президента "Динамо" звучала благодарность и пожелание дальнейших успехов. 

Сергей Ребров и Игорь Суркис во время назначения тренера в Динамо в 2014 году
Сергей Ребров и Игорь Суркис отвечают на вопросы. Фото: УНИАН

Что Суркис сказал Реброву

Также украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. Они сумели квалифицироваться в плей-офф отбора на Мундиаль, но в первом же поединке потерпели поражение от шведов и завершили борьбу. 

"Сергей Станиславович, позвольте выразить Вам слова уважения и поддержки в это сложное время. Вы не побоялись вызова и взяли на себя большую ответственность: возглавить национальную сборную Украины во время страшной войны. Каждый в динамовской семье знает, что Вы живете футболом каждую минуту и являетесь профессионалом своего дела. Я уверен, что в Вашей тренерской карьере Вас ждет еще много взлетов и достижений", — написал Суркис.

Президент "бело-синих" также отметил вклад специалиста в развитие украинского футбола как игрока и тренера. В составе "Динамо" Ребров работал на разных должностях с 2009 по 2017 годы. В качестве наставника основной команды он дважды приводил "Динамо" к победе в УПЛ и Кубке Украины. 

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Игорь Суркис
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
