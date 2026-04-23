Ребров может оставить работу в УАФ ради клубной карьеры

Экс-тренер национальной команды Сергей Ребров может покинуть пост вице-президента Украинской ассоциации футбола ради возвращения к клубной работе. Специалист рассматривает такие варианты продолжения карьеры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.

По словам журналиста, Ребров может отказаться от административной роли в УАФ, чтобы сосредоточиться на тренерской работе. Такой шаг связан с желанием специалиста продолжить карьеру как клубный наставник.

После ухода с поста главного тренера сборной Украины Ребров стал свободным агентом на тренерском рынке. В то же время он остался в структуре УАФ как вице-президент и член исполкома.

Однако по имеющейся информации этот статус может быть временным. Интерес к украинскому тренеру уже проявляют клубы из-за рубежа, в частности ранее появлялись сообщения о возможном варианте с греческим "Панатинаикосом".

Ребров имеет значительный опыт работы на клубном уровне, в частности в "Динамо" Киев, венгерском "Ференцвароше" и эмиратском "Аль-Айне". Его возвращение в клубный футбол выглядит логичным шагом после завершения работы со сборной.

Окончательное решение относительно будущего Реброва могут принять в ближайшее время, когда появятся конкретные предложения от клубов.

