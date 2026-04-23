Ребров може залишити роботу в УАФ заради клубної кар’єри

Екстренер національної команди Сергій Ребров може залишити посаду віцепрезидента Української асоціації футболу заради повернення до клубної роботи. Фахівець розглядає такі варіанти продовження кар’єри.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Михайла Співаковського.

За словами журналіста, Ребров може відмовитися від адміністративної ролі в УАФ, щоб зосередитися на тренерській роботі. Такий крок пов’язаний із бажанням спеціаліста продовжити кар’єру як клубний наставник.

Після відходу з посади головного тренера збірної України Ребров став вільним агентом на тренерському ринку. Водночас він залишився в структурі УАФ як віцепрезидент і член виконкому.

Однак за наявною інформацією цей статус може бути тимчасовим. Інтерес до українського тренера вже виявляють клуби з-за кордону, зокрема раніше з’являлися повідомлення про можливий варіант із грецьким "Панатінаїкосом".

Ребров має значний досвід роботи на клубному рівні, зокрема в "Динамо" Київ, угорському "Ференцвароші" та еміратському "Аль-Айні". Його повернення у клубний футбол виглядає логічним кроком після завершення роботи зі збірною.

Остаточне рішення щодо майбутнього Реброва можуть ухвалити найближчим часом, коли з’являться конкретні пропозиції від клубів.

