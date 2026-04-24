В УАФ здивували вибором кандидатів на роль тренера збірної України

В УАФ здивували вибором кандидатів на роль тренера збірної України

Дата публікації: 24 квітня 2026 11:33
Шевченко обирає між Маркевичем та Мальдерою для збірної України
Український тренер Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу визначилася з основними кандидатами на посаду головного тренера збірної України. Після звільнення Сергія Реброва організація почала процес пошуку нового наставника. Серед претендентів розглядають двох фахівців.

Рішення щодо призначення поки не ухвалено, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

За інформацією журналіста Дмитра Шпирка, президент УАФ Андрій Шевченко розглядає кандидатури Мирона Маркевича та італійського фахівця Андреа Мальдери. Обидва варіанти обговорюються на поточному етапі. При цьому остаточне рішення буде ухвалено пізніше. В асоціації продовжують аналізувати можливі варіанти.

Андреа Мальдера (слева) на тренировке сборной Украины 6 июня 2019 года
Андреа Мальдера (ліворуч), Мауро Тассотті, Андрій Шевченко та Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Хто претендує на посаду тренера збірної

Мирон Маркевич розглядається як один із найавторитетніших українських фахівців. Він має досвід роботи з національною командою та значний тренерський стаж. Водночас важливим фактором залишається формування його штабу. Від вибору асистентів може залежати остаточне рішення.

Андреа Мальдера також входить до числа кандидатів. Італійський фахівець раніше працював у тренерському штабі збірної України за Андрія Шевченка. Він відповідав за значний обсяг роботи і знайомий із внутрішніми процесами команди. Остаточне рішення щодо нового тренера збірної України очікується найближчим часом.

УАФ Збірна України з футболу Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
