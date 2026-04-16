Вихованець київського Динамо перейдев Карпати

Роман Вантух. Фото: ФК "Зоря"

Лівий захисник луганської "Зорі" Роман Вантух визначився з майбутнім і змінить команду після сезону. Футболіст залишить клуб на правах вільного агента та продовжить кар’єру у Львові.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Вантух перейде до "Карпат"

Контракт 27-річного захисника з "Зорею" спливає влітку цього року. За інформацією джерела, уродженець Львова вже ухвалив рішення повернутися до рідного міста, де виступатиме за львівські "Карпати" з наступного сезону.

Перехід відбудеться без компенсації, оскільки футболіст отримає статус вільного агента. При цьому "Зоря" не планує створювати перешкод для гравця і дозволить йому дограти поточний чемпіонат.

У цьому сезоні Вантух є одним із ключових гравців луганського клубу. Він провів 16 матчів у чемпіонаті, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Читайте також:

Захисник регулярно виходить у стартовому складі — 68% матчів розпочинав з перших хвилин. Загальний ігровий час становить 67% від можливого, що свідчить про довіру з боку тренерського штабу.

Також він отримав дві жовті картки, без вилучень, що свідчить про дисципліну футболіста на полі.

Перехід Вантуха може стати підсиленням для "Карпат", які мають проблеми на позиції лівого захисника.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові за підтримки ФІФА відкрив нові футбольні поля.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Олександр Усик хоче отримати найбільший гонорар в кар'єрі за третій бій проти Тайсона Ф’юрі.