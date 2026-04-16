Карпаты подпишут основного футболиста Зари

Карпаты подпишут основного футболиста Зари

Дата публикации 16 апреля 2026 19:17
Воспитанник киевского Динамо перешел в Карпаты
Роман Вантух. Фото: ФК "Заря"

Левый защитник луганской "Зари" Роман Вантух определился с будущим и сменит команду после сезона. Футболист покинет клуб на правах свободного агента и продолжит карьеру во Львове.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Роман Вантух
Роман Вантух. Фото: ФК "Заря"

Вантух перейдет в "Карпаты"

Контракт 27-летнего защитника с "Зарей" истекает летом этого года. По информации источника, уроженец Львова уже принял решение вернуться в родной город, где будет выступать за львовские "Карпаты" со следующего сезона.

Переход состоится без компенсации, поскольку футболист получит статус свободного агента. При этом "Заря" не планирует создавать препятствий для игрока и позволит ему доиграть текущий чемпионат.

В этом сезоне Вантух является одним из ключевых игроков луганского клуба. Он провел 16 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте также:

Защитник регулярно выходит в стартовом составе — 68% матчей начинал с первых минут. Общее игровое время составляет 67% от возможного, что свидетельствует о доверии со стороны тренерского штаба.

Также он получил две желтые карточки, без удалений, что свидетельствует о дисциплине футболиста на поле.

Переход Вантуха может стать усилением для "Карпат", которые имеют проблемы на позиции левого защитника.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Андрей Шевченко во Львове при поддержке ФИФА открыл новые футбольные поля.

Ранее Новини.LIVE информировал, что Александр Усик хочет получить самый большой гонорар в карьере за третий бой против Тайсона Фьюри.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
