Карпати обіграли Олександрію і продовжили переможну серію

Карпати виграли четвертий підряд матч в УПЛ
Львівські "Карпати" здобули перемогу над "Олександрією" з рахунком 2:0 у матчі 23-го туру УПЛ. Зелено-білі виграли четвертий поспіль матч у чемпіонаті.
"Карпати" перемогли "Олександрію"
Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, хоча обидві команди створили кілька небезпечних моментів. Найактивніше діяли господарі, які частіше володіли м’ячем і чинили тиск біля воріт суперника, але реалізувати свої нагоди не змогли.
Після перерви "Карпати" продовжили контролювати гру, але на 73-й хвилині було вилучено Дениса Мірошніченка за друге попередження. Попри гру в меншості, львів’яни одразу зуміли відкрити рахунок.
На 76-й хвилині Чебер Алькайн виконав навіс із правого флангу штрафного майданчика на дальню стійку, де Ян Костенко без опіки головою відправив м’яч у сітку воріт "Олександрії". Цей гол став переломним у матчі.
Наприкінці матчу команди зрівняли склади. На 87-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії отримав захисник гостей Микола Огарков. Уже в компенсований час "Карпати" закріпили перевагу.
На 92-й хвилині швидка контратака завершилася точним ударом Жан Педрозу після передачі Бабукара Фаала. Господарі скористалися простором у захисті суперника та встановили остаточний рахунок.
Таким чином львівський клуб продовжив переможну серію до чотирьох матчів і зміцнив свої позиції в турнірній таблиці. "Олександрія" втратила очки у важливому виїзному поєдинку та продовжує перебувати на 15-й позиції.
"Карпати" — "Олександрія" — 2:0
Голи: Костенко, 76, Педрозу, 92
