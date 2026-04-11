Карпати виграли четвертий підряд матч в УПЛ

Карпати виграли четвертий підряд матч в УПЛ

Дата публікації: 11 квітня 2026 16:17
Карпати обіграли Олександрію і продовжили переможну серію
Матч "Карпати" — "Олександрія". Фото: "Карпати" Львів

Львівські "Карпати" здобули перемогу над "Олександрією" з рахунком 2:0 у матчі 23-го туру УПЛ. Зелено-білі виграли четвертий поспіль матч у чемпіонаті.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Карпати" перемогли "Олександрію"

Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, хоча обидві команди створили кілька небезпечних моментів. Найактивніше діяли господарі, які частіше володіли м’ячем і чинили тиск біля воріт суперника, але реалізувати свої нагоди не змогли.

Після перерви "Карпати" продовжили контролювати гру, але на 73-й хвилині було вилучено Дениса Мірошніченка за друге попередження. Попри гру в меншості, львів’яни одразу зуміли відкрити рахунок.

На 76-й хвилині Чебер Алькайн виконав навіс із правого флангу штрафного майданчика на дальню стійку, де Ян Костенко без опіки головою відправив м’яч у сітку воріт "Олександрії". Цей гол став переломним у матчі.

Наприкінці матчу команди зрівняли склади. На 87-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії отримав захисник гостей Микола Огарков. Уже в компенсований час "Карпати" закріпили перевагу.

На 92-й хвилині швидка контратака завершилася точним ударом Жан Педрозу після передачі Бабукара Фаала. Господарі скористалися простором у захисті суперника та встановили остаточний рахунок.

Таким чином львівський клуб продовжив переможну серію до чотирьох матчів і зміцнив свої позиції в турнірній таблиці. "Олександрія" втратила очки у важливому виїзному поєдинку та продовжує перебувати на 15-й позиції.

"Карпати" — "Олександрія" — 2:0

Голи: Костенко, 76, Педрозу, 92

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) прогнозує результат наступного поєдинку Олександра Усика.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Тайсон Ф'юрі незадоволений ідеєю третього бою з Усиком.

Карпати УПЛ Олександрія
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
