Главная Спорт

Карпаты выиграли четвертый подряд матч в УПЛ

Дата публикации 11 апреля 2026 16:17
Карпаты обыграли Александрию и продолжили победную серию
Матч "Карпаты" - "Александрия". Фото: "Карпаты" Львов

Львовские "Карпаты" одержали победу над "Александрией" со счетом 2:0 в матче 23-го тура УПЛ. Зелено-белые выиграли четвертый подряд матч в чемпионате.

"Карпаты" победили "Александрию"

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя обе команды создали несколько опасных моментов. Активнее всего действовали хозяева, которые чаще владели мячом и оказывали давление у ворот соперника, но реализовать свои возможности не смогли.

После перерыва "Карпаты" продолжили контролировать игру, но на 73-й минуте был удален Денис Мирошниченко за второе предупреждение. Несмотря на игру в меньшинстве, львовяне сразу сумели открыть счет.

На 76-й минуте Чебер Алькайн выполнил навес с правого фланга штрафной на дальнюю штангу, где Ян Костенко без опеки головой отправил мяч в сетку ворот "Александрии". Этот гол стал переломным в матче.

В конце матча команды сравняли составы. На 87-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник гостей Николай Огарков. Уже в компенсированное время "Карпаты" закрепили преимущество.

На 92-й минуте быстрая контратака завершилась точным ударом Жан Педрозу после передачи Бабукара Фаала. Хозяева воспользовались пространством в защите соперника и установили окончательный счет.

Таким образом львовский клуб продлил победную серию до четырех матчей и укрепил свои позиции в турнирной таблице. "Александрия" потеряла очки в важном выездном поединке и продолжает находиться на 15-й позиции.

"Карпаты" — "Александрия" — 2:0

Голы: Костенко, 76, Педрозу, 92

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) прогнозирует результат следующего поединка Александра Усика.

Также портал Новини.LIVE сообщил, что Тайсон Фьюри недоволен идеей третьего боя с Усиком.

Карпаты УПЛ Александрия
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
