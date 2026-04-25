Форвард Карпат Фаал заинтересовал клуб Серии А

Известный итальянский клуб заинтересовался форвардом львовских Карпат
Форвард львовских "Карпат" Бубакар Фаал может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Гамбийский нападающий уже привлек внимание скаутов нескольких клубов.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.
"Карпаты" могут заработать на трансфере
"Карпаты" готовят трансфер
По информации источника, самым статусным претендентом на 23-летнего футболиста является итальянский "Удинезе". Клуб из Серии А рассматривает Фаала как один из вариантов усиления атаки на следующий сезон. Сейчас команда из Удине занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Фаал присоединился к "Карпатам" в начале 2026 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды. Нападающий демонстрирует результативную игру, сочетая физическую мощь с хорошей реализацией моментов. Его выступления уже привлекли внимание не только итальянских клубов, но и представителей других европейских лиг.
В текущем сезоне гамбийский форвард провел 24 матча в УПЛ за львовские "Карпаты" и "Рух", в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Он является игроком основного состава, проведя почти все матчи с первых минут.
Контракт Фаала с "Карпатами" рассчитан до лета 2028 года, что дает львовскому клубу сильную переговорную позицию. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет около 700 тысяч евро, однако в случае активного интереса со стороны европейских клубов эта сумма может возрасти.
В случае удачного завершения сезона он вместе с голкипером Назаром Домчаком может стать одним из самых перспективных экспортных активов "Карпат" на ближайшее трансферное окно.
