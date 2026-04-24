Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Полісся може поборотися за лідера Карпат

Полісся може поборотися за лідера Карпат

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 12:03
Полісся включилося в боротьбу за воротаря Карпат Домчака
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Житомирське "Полісся" проявляє інтерес до голкіпера львівських "Карпат" Назара Домчака. Молодий воротар вважається одним із ключових гравців команди. Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста з боку зарубіжних клубів.

Тепер до боротьби за гравця може долучитися й український клуб, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Раніше інтерес до 19-річного Назара Домчака виявляли італійський "Лечче" і празька "Спарта". Зазначалося, що сума можливого трансферу могла становити до 4 млн євро. При цьому частина джерел вказує на відсутність офіційних пропозицій на даний момент. Ситуація навколо гравця залишається невизначеною.

Назар Домчак тренируется в составе "Карпат"
Назар Домчак працює на тренуванні. Фото: УНІАН

"Полісся" включається в боротьбу за Домчака

Житомирський клуб готовий вступити в конкуренцію за перспективного воротаря. Кандидатура гравця викликає інтерес у керівництва клубу. Зокрема, головний тренер команди Руслан Ротань позитивно оцінює можливості гравця. Він зацікавлений у його переході і вже позначив свою позицію всередині клубу.

На внутрішньому трансферному ринку "Полісся" розглядає варіанти посилення складу. Назар Домчак може стати однією з пріоритетних цілей клубу на найближче трансферне вікно.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Футбол трансфери Полісся Карпати Львів
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації