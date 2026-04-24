Полісся включилося в боротьбу за воротаря Карпат Домчака

Полісся може поборотися за лідера Карпат
Житомирське "Полісся" проявляє інтерес до голкіпера львівських "Карпат" Назара Домчака. Молодий воротар вважається одним із ключових гравців команди. Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста з боку зарубіжних клубів.
Тепер до боротьби за гравця може долучитися й український клуб, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".
Раніше інтерес до 19-річного Назара Домчака виявляли італійський "Лечче" і празька "Спарта". Зазначалося, що сума можливого трансферу могла становити до 4 млн євро. При цьому частина джерел вказує на відсутність офіційних пропозицій на даний момент. Ситуація навколо гравця залишається невизначеною.
"Полісся" включається в боротьбу за Домчака
Житомирський клуб готовий вступити в конкуренцію за перспективного воротаря. Кандидатура гравця викликає інтерес у керівництва клубу. Зокрема, головний тренер команди Руслан Ротань позитивно оцінює можливості гравця. Він зацікавлений у його переході і вже позначив свою позицію всередині клубу.
На внутрішньому трансферному ринку "Полісся" розглядає варіанти посилення складу. Назар Домчак може стати однією з пріоритетних цілей клубу на найближче трансферне вікно.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про подяку, яку чемпіон із боксу Фабіо Вордлі висловив Олександру Усику.
Також Новини.LIVE повідомляли про те, кого Віктор Леоненко вважає оптимальним тренером для київського "Динамо".