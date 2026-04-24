Полесье включилось в борьбу за вратаря Карпат Домчака

Полесье может побороться за лидера Карпат
Житомирское "Полесье" проявляет интерес к голкиперу львовских "Карпат" Назару Домчаку. Молодой вратарь считается одним из ключевых игроков команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.
Теперь к борьбе за игрока может подключиться и украинский клуб, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Ранее интерес к 19-летнему Назару Домчаку проявляли итальянский "Лечче" и пражская "Спарта". Отмечалось, что сумма возможного трансфера могла составлять до 4 млн евро. При этом часть источников указывает на отсутствие официальных предложений на данный момент. Ситуация вокруг игрока остается неопределенной.
"Полесье" включается в борьбу за Домчака
Житомирский клуб готов вступить в конкуренцию за перспективного вратаря. Кандидатура игрока вызывает интерес у руководства клуба. В частности, главный тренер команды Руслан Ротань положительно оценивает возможности игрока. Он заинтересован в его переходе и уже обозначил свою позицию внутри клуба.
На внутреннем трансферном рынке "Полесье" рассматривает варианты усиления состава. Назар Домчак может стать одним из приоритетных целей клуба на ближайшее трансферное окно.
Напомним, Новини.LIVE писали о благодарности, которую чемпион по боксу Фабио Уордли высказал Александру Усику.
Также Новини.LIVE сообщали о том, кого Виктор Леоненко считает оптимальным тренером для киевского "Динамо".