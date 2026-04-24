Видео

Полесье может побороться за лидера Карпат

Полесье может побороться за лидера Карпат

Дата публикации 24 апреля 2026 12:03
Полесье включилось в борьбу за вратаря Карпат Домчака
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Житомирское "Полесье" проявляет интерес к голкиперу львовских "Карпат" Назару Домчаку. Молодой вратарь считается одним из ключевых игроков команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

Теперь к борьбе за игрока может подключиться и украинский клуб, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Ранее интерес к 19-летнему Назару Домчаку проявляли итальянский "Лечче" и пражская "Спарта". Отмечалось, что сумма возможного трансфера могла составлять до 4 млн евро. При этом часть источников указывает на отсутствие официальных предложений на данный момент. Ситуация вокруг игрока остается неопределенной. 

Назар Домчак тренируется в составе "Карпат"
Назар Домчак работает на тренировке. Фото: УНИАН

"Полесье" включается в борьбу за Домчака

Житомирский клуб готов вступить в конкуренцию за перспективного вратаря. Кандидатура игрока вызывает интерес у руководства клуба. В частности, главный тренер команды Руслан Ротань положительно оценивает возможности игрока. Он заинтересован в его переходе и уже обозначил свою позицию внутри клуба.

На внутреннем трансферном рынке "Полесье" рассматривает варианты усиления состава. Назар Домчак может стать одним из приоритетных целей клуба на ближайшее трансферное окно. 

Футбол трансферы Полесье Карпаты Львов
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
