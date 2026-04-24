Леоненко оценил возможность назначения Петракова в Динамо

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: УНИАН

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал слухи о возможном назначении Александра Петракова главным тренером команды. Информация о потенциальных кадровых изменениях появилась в украинских СМИ. Речь идет о варианте с назначением специалиста летом.

"Бело-синие" официально не подтверждали такие планы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Тренер Александр Петраков работал с молодежной и национальной сборными Украины. Он известен победой на чемпионате мира U-20 и опытом работы на высоком уровне. При этом в последнее время специалист не занимал пост главного тренера клуба.

Александр Петраков в сборной Украины. Фото: УНИАН

Леоненко высказался о кандидатуре Петракова

В СМИ обсуждается возможность его возвращения к активной работе. После сборной Украины Александр Петраков успел поработать с национальной командой Армении.

"Я бы его сразу поставил наставником "Динамо"! Он хороший тренер, просто ему не дают работать. Я никогда не был против Петракова, потому что он знает, когда нужно включать жесткость. Потому что у нас востребованы одни и те же", — заявил Леоненко.

После 24 туров украинской Премьер-лиги "Динамо" занимает пятое место, набрав 44 очка. Команда продолжает борьбу за Кубок Украины и вышла в финал турнира.

