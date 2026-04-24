Пономаренко интересуются Боруссия и Лейпциг и другие клубы из Европы

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко попал в сферу интересов ведущих клубов Европы. Украинского форварда уже отслеживают представители немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Пономаренко может сменить клуб уже летом

По информации источника, интерес к Пономаренко проявляют дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг". Кроме того, за развитием 20-летнего нападающего внимательно следят клубы из Англии и Франции, которые также рассматривают возможность трансфера.

Испанские журналисты называют украинца "новым Довбыком", подчеркивая его результативность и потенциал. Пономаренко уже сейчас демонстрирует стабильную игру на высоком уровне, что привлекает внимание скаутов топ-лиг.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявлял турецкий "Трабзонспор", однако теперь список претендентов значительно расширился, и там есть команды, которые готовы платить солидные средства.

В текущем сезоне Пономаренко провел 12 матчей в УПЛ, где забил 10 голов и лидирует в бомбардирской гонке. За последние четыре месяца он отличился 15 раз.

Статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро. У футболиста действующий контракт с клубом до 31 декабря 2028 года.

