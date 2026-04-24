Пономаренком цікавляться Боруссія та Лейпциг й інші клуби з Європи

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів провідних клубів Європи. Українського форварда вже відстежують представники німецької Бундесліги.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Матвій Пономаренко на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко може змінити клуб уже влітку

За інформацією джерела, інтерес до Пономаренка виявляють дортмундська "Боруссія" та "Лейпциг". Крім того, за розвитком 20-річного нападника уважно стежать клуби з Англії та Франції, які також розглядають можливість трансферу.

Іспанські журналісти називають українця "новим Довбиком", підкреслюючи його результативність та потенціал. Пономаренко вже зараз демонструє стабільну гру на високому рівні, що привертає увагу скаутів топліг.

Раніше повідомлялося, що інтерес до форварда виявляв турецький "Трабзонспор", однак тепер список претендентів значно розширився, і там є команди, які готові платити солідні кошти.

У поточному сезоні Пономаренко провів 12 матчів в УПЛ, де забив 10 голів і лідирує в бомбардирській гонці. За останні чотири місяці він відзначився 15 разів.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6 млн євро. У футболіста чинний контракт із клубом до 31 грудня 2028 року.

