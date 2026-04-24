Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Пономаренко зацікавив ряд європейський топових клубів

Пономаренко зацікавив ряд європейський топових клубів

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 00:39
Пономаренком цікавляться Боруссія та Лейпциг й інші клуби з Європи
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів провідних клубів Європи. Українського форварда вже відстежують представники німецької Бундесліги.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко може змінити клуб уже влітку

За інформацією джерела, інтерес до Пономаренка виявляють дортмундська "Боруссія" та "Лейпциг". Крім того, за розвитком 20-річного нападника уважно стежать клуби з Англії та Франції, які також розглядають можливість трансферу.

Іспанські журналісти називають українця "новим Довбиком", підкреслюючи його результативність та потенціал. Пономаренко вже зараз демонструє стабільну гру на високому рівні, що привертає увагу скаутів топліг.

Раніше повідомлялося, що інтерес до форварда виявляв турецький "Трабзонспор", однак тепер список претендентів значно розширився, і там є команди, які готові платити солідні кошти.

У поточному сезоні Пономаренко провів 12 матчів в УПЛ, де забив 10 голів і лідирує в бомбардирській гонці. За останні чотири місяці він відзначився 15 разів.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6 млн євро. У футболіста чинний контракт із клубом до 31 грудня 2028 року.

Динамо Боруссія Дортмунд Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації