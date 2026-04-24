Леоненко оцінив можливість призначення Петракова в Динамо

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк.

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував чутки про можливе призначення Олександра Петракова головним тренером команди. Інформація про потенційні кадрові зміни з'явилася в українських ЗМІ. Йдеться про варіант із призначенням фахівця влітку.

"Біло-сині" офіційно не підтверджували таких планів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Спорт-Експрес".

Тренер Олександр Петраков працював із молодіжною та національною збірними України. Він відомий перемогою на чемпіонаті світу U-20 і досвідом роботи на високому рівні. При цьому останнім часом фахівець не обіймав посаду головного тренера клубу.

Олександр Петраков у збірній України.

Леоненко висловився про кандидатуру Петракова

У ЗМІ обговорюється можливість його повернення до активної роботи. Після збірної України Олександр Петраков встиг попрацювати з національною командою Вірменії.

"Я б його відразу поставив наставником "Динамо"! Він хороший тренер, просто йому не дають працювати. Я ніколи не був проти Петракова, тому що він знає, коли потрібно включати жорсткість. Тому що у нас затребувані одні й ті самі", — заявив Леоненко.

Після 24 турів української Прем'єр-ліги "Динамо" посідає п'яте місце, набравши 44 очки. Команда продовжує боротьбу за Кубок України і вийшла у фінал турніру.

Раніше Новини.LIVE писали, що Віталій Кварцяний висловився про те, кого вважає оптимальним кандидатом на посаду головного тренера збірної України.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливий клуб, який Сергій Ребров може очолити вже в липні 2026 року.