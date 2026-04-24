Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко оцінив можливу зміну тренера в Динамо

Леоненко оцінив можливу зміну тренера в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 10:40
Леоненко оцінив можливість призначення Петракова в Динамо
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував чутки про можливе призначення Олександра Петракова головним тренером команди. Інформація про потенційні кадрові зміни з'явилася в українських ЗМІ. Йдеться про варіант із призначенням фахівця влітку.

"Біло-сині" офіційно не підтверджували таких планів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Спорт-Експрес".

Тренер Олександр Петраков працював із молодіжною та національною збірними України. Він відомий перемогою на чемпіонаті світу U-20 і досвідом роботи на високому рівні. При цьому останнім часом фахівець не обіймав посаду головного тренера клубу.

Олександр Петраков у збірній України. Фото: УНІАН

Леоненко висловився про кандидатуру Петракова

У ЗМІ обговорюється можливість його повернення до активної роботи. Після збірної України Олександр Петраков встиг попрацювати з національною командою Вірменії.

"Я б його відразу поставив наставником "Динамо"! Він хороший тренер, просто йому не дають працювати. Я ніколи не був проти Петракова, тому що він знає, коли потрібно включати жорсткість. Тому що у нас затребувані одні й ті самі", — заявив Леоненко.

Читайте також:

Після 24 турів української Прем'єр-ліги "Динамо" посідає п'яте місце, набравши 44 очки. Команда продовжує боротьбу за Кубок України і вийшла у фінал турніру.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Олександр Петраков Динамо Віктор Леоненко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації