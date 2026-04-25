Маліновський висловився про своє майбутнє в Поліссі

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський прокоментував своє майбутнє після завершення кар’єри. Українець зізнався, що поки не має чіткого плану, але не виключає, що залишиться у футболі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ҐЛОРИ".

Маліновський може повернутися у Житомир

За словами Маліновського, у нинішніх умовах складно щось планувати наперед. Він наголосив, що наразі повністю зосереджений на виступах і не поспішає ухвалювати рішення щодо подальшої діяльності.

Також хавбек прокоментував можливе повернення до "Полісся", який є його рідним клубом. Маліновський позитивно оцінив розвиток команди з Житомира та відзначив інфраструктуру і підхід керівництва.

"Я дуже радий, що в Житомирі є така команда, такий президент і така база. Сподіваюся, що з таким підходом клуб зможе претендувати на єврокубки", — сказав Руслан.

Водночас гравець підкреслив, що наразі не думає про зміну клубу. За його словами, головним пріоритетом залишається "Дженоа" та виступи на високому рівні.

Маліновський також поділився словами головного тренера Даніеле Де Россі, який наголошує на важливості концентрації. За його словами, команда має щодня усвідомлювати відповідальність перед клубом, уболівальниками та містом.

Зазначимо, що у Маліновського влітку завершується контракт із "Дженоа". Керівництво турецького "Трабзонспора" вже оголосило, що Руслан влітку стане їхнім гравцем.

Маліновський провів 31 матч у всіх турнірах, відзначився шістьма голами і віддав три асисти. "Дженоа" після 33 турів іде на 13-й позиції в таблиці та не веде боротьби за єврокубкові місця.

