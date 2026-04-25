Хацкевич проти іноземного тренера для України

Колишній гравець київського "Динамо" та віцепрезидент "Полісся" Олександр Хацкевич висловився про майбутнє збірної України. Після звільнення Сергія Реброва УАФ шукає нового головного тренера. У футбольному середовищі обговорюються різні кандидатури.

Хацкевич позначив свою позицію з цього питання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Білоруський фахівець вважає, що національну команду повинен очолити український тренер. На думку Олександра Хацкевича, ключову роль відіграє розуміння ментальності та особливостей футбольного середовища. Також він наголосив на важливості ідентичності збірної України.

Питання призначення залишається відкритим і залежить від рішення УАФ. Серед основних кандидатів називають Мирона Маркевича, а також колишнього асистента Андрія Шевченка італійця Андрія Мальдеру.

"Перш за все, це ментальність. Потім любов до країни. Адже іноземний фахівець, як би там не було, приїжджає на роботу в іншу державу і працює тільки з думками про результат і гроші. А національна збірна — це не тільки гроші та результат, а й ідентичність", — заявив фахівець.

Хацкевич також наголосив, що остаточне рішення мають ухвалювати керівництво УАФ і виконавчий комітет. Він зазначив, що збірній України потрібен тренер, здатний швидко створити робочу атмосферу і домогтися результату.

