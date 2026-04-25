Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Хацкевич пояснив, хто має замінити Реброва у збірній України

Хацкевич пояснив, хто має замінити Реброва у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 09:21
Хацкевич проти іноземного тренера для України
Олександр Хацкевич керує тренуванням. Фото: УНІАН

Колишній гравець київського "Динамо" та віцепрезидент "Полісся" Олександр Хацкевич висловився про майбутнє збірної України. Після звільнення Сергія Реброва УАФ шукає нового головного тренера. У футбольному середовищі обговорюються різні кандидатури.

Хацкевич позначив свою позицію з цього питання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Білоруський фахівець вважає, що національну команду повинен очолити український тренер. На думку Олександра Хацкевича, ключову роль відіграє розуміння ментальності та особливостей футбольного середовища. Також він наголосив на важливості ідентичності збірної України.

Мирон Маркевич во время матча ветеранов
Екс-тренер "синьо-жовтих" Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Хацкевич пояснив свою позицію

Питання призначення залишається відкритим і залежить від рішення УАФ. Серед основних кандидатів називають Мирона Маркевича, а також колишнього асистента Андрія Шевченка італійця Андрія Мальдеру.

"Перш за все, це ментальність. Потім любов до країни. Адже іноземний фахівець, як би там не було, приїжджає на роботу в іншу державу і працює тільки з думками про результат і гроші. А національна збірна — це не тільки гроші та результат, а й ідентичність", — заявив фахівець.

Хацкевич також наголосив, що остаточне рішення мають ухвалювати керівництво УАФ і виконавчий комітет. Він зазначив, що збірній України потрібен тренер, здатний швидко створити робочу атмосферу і домогтися результату.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Мирон Маркевич Олександр Хацкевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації