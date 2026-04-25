Хацкевич против иностранного тренера для Украины

Александр Хацкевич руководит тренировкой.

Бывший игрок киевского "Динамо" и вице-президент "Полесья" Александр Хацкевич высказался о будущем сборной Украины. После ухода Сергея Реброва УАФ ищет нового главного тренера. В футбольной среде обсуждаются различные кандидатуры.

Хацкевич обозначил свою позицию по этому вопросу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Белорусский специалист считает, что национальную команду должен возглавить украинский тренер. По мнению Александра Хацкевича, ключевую роль играет понимание ментальности и особенностей футбольной среды. Также он отметил важность идентичности сборной Украины.

Хацкевич объяснил свою позицию

Вопрос назначения остается открытым и зависит от решения УАФ. Среди основных кандидатов называют Мирона Маркевича, а также бывшего ассистента Андрея Шевченко итальянца Андрея Мальдеру.

"Прежде всего, это ментальность. Затем любовь к стране. Ведь иностранный специалист, как бы то ни было, приезжает на работу в другое государство и работает только с мыслями о результате и деньгах. А национальная сборная — это не только деньги и результат, но и идентичность", — заявил специалист.

Хацкевич также подчеркнул, что окончательное решение должны принимать руководство УАФ и исполнительный комитет. Он отметил, что сборной Украины нужен тренер, способный быстро создать рабочую атмосферу и добиться результата.

