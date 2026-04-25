Кварцяный объяснил, почему Маркевич должен возглавить сборную Украины

Виталий Кварцяный отвечает на вопросы.

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал ситуацию с назначением нового наставника "сине-желтых". После ухода Сергея Реброва УАФ продолжает поиск кандидата. В прессе обсуждаются различные варианты.

Среди них оказались украинские специалисты с опытом работы на высоком уровне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "UA-Футбол".

Виталий Кварцяный отметил, что одним из кандидатов считается Мирон Маркевич. Также в обсуждениях фигурирует Олег Лужный. Оба специалиста имеют значительный опыт и авторитет в украинском футболе. Вопрос назначения остается открытым.

Помимо этого в среди кандидатов на пост наставника сборной Украины фигурирует фамилия итальянца Андреа Мальдеры. Он был помощником Андрея Шевченко, когда нынешний глава УАФ работал с национальной командой.

"Я в очень хороших отношениях с Маркевичем, и если он действительно фигурирует среди основных кандидатов, то УАФ не ошиблась с выбором. Возможно, Маркевич и Лужный работали бы вместе, но оба достойные претенденты. У них большой список положительных качеств: человеческих, педагогических и профессиональных. Плюс большой украинский патриотизм, который сегодня необходим для того, чтобы встряхнуть команду", — заявил эксперт.

Кварцяный также выступил против назначения иностранного специалиста. По его мнению, украинские тренеры лучше понимают внутренние процессы и условия. Он подчеркнул, что сборная нуждается в наставнике, знакомом с национальной спецификой.

