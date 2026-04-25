Кварцяный выступил против иностранного тренера для сборной Украины

Дата публикации 25 апреля 2026 07:35
Кварцяный объяснил, почему Маркевич должен возглавить сборную Украины
Виталий Кварцяный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал ситуацию с назначением нового наставника "сине-желтых". После ухода Сергея Реброва УАФ продолжает поиск кандидата. В прессе обсуждаются различные варианты.

Среди них оказались украинские специалисты с опытом работы на высоком уровне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "UA-Футбол".

Виталий Кварцяный отметил, что одним из кандидатов считается Мирон Маркевич. Также в обсуждениях фигурирует Олег Лужный. Оба специалиста имеют значительный опыт и авторитет в украинском футболе. Вопрос назначения остается открытым. 

Мирон Маркевич с экс-вратарем "Динамо" Александром Шовковским
Александр Шовковский (слева) и Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Кварцяный высказался о кандидатах

Помимо этого в среди кандидатов на пост наставника сборной Украины фигурирует фамилия итальянца Андреа Мальдеры. Он был помощником Андрея Шевченко, когда нынешний глава УАФ работал с национальной командой. 

"Я в очень хороших отношениях с Маркевичем, и если он действительно фигурирует среди основных кандидатов, то УАФ не ошиблась с выбором. Возможно, Маркевич и Лужный работали бы вместе, но оба достойные претенденты. У них большой список положительных качеств: человеческих, педагогических и профессиональных. Плюс большой украинский патриотизм, который сегодня необходим для того, чтобы встряхнуть команду", — заявил эксперт.

Читайте также:

Кварцяный также выступил против назначения иностранного специалиста. По его мнению, украинские тренеры лучше понимают внутренние процессы и условия. Он подчеркнул, что сборная нуждается в наставнике, знакомом с национальной спецификой. 

Ранее Новини.LIVE приводили слова британского чемпиона Фабио Уордли, который неожиданно выразил благодарность Александру Усику.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о двух претендентах на пост нового главного тренера сборной Украины по футболу. 

Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Виталий Кварцяный
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
