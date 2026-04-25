Кварцяний пояснив, чому Маркевич має очолити збірну України

Віталій Кварцяний відповідає на запитання.

Український тренер Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію з призначенням нового наставника "синьо-жовтих". Після відходу Сергія Реброва УАФ продовжує пошук кандидата. У пресі обговорюються різні варіанти.

Серед них опинилися українські фахівці з досвідом роботи на високому рівні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "UA-Футбол".

Віталій Кварцяний зазначив, що одним із кандидатів вважається Мирон Маркевич. Також в обговореннях фігурує Олег Лужний. Обидва фахівці мають значний досвід та авторитет в українському футболі. Питання призначення залишається відкритим.

Крім цього, серед кандидатів на пост наставника збірної України фігурує прізвище італійця Андреа Мальдери. Він був помічником Андрія Шевченка, коли нинішній глава УАФ працював із національною командою.

"Я в дуже хороших стосунках із Маркевичем, і якщо він дійсно фігурує серед основних кандидатів, то УАФ не помилилася з вибором. Можливо, Маркевич та Лужний працювали б разом, але обидва гідні претенденти. У них великий список позитивних якостей: людських, педагогічних та професійних. Плюс великий український патріотизм, який сьогодні необхідний для того, щоб струсити команду", — заявив експерт.

Кварцяний також виступив проти призначення іноземного фахівця. На його думку, українські тренери краще розуміють внутрішні процеси та умови. Він підкреслив, що збірна потребує наставника, знайомого з національною специфікою.

