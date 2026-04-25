Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кварцяний виступив проти іноземного тренера для збірної України

Кварцяний виступив проти іноземного тренера для збірної України

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 07:35
Кварцяний пояснив, чому Маркевич має очолити збірну України
Віталій Кварцяний відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Український тренер Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію з призначенням нового наставника "синьо-жовтих". Після відходу Сергія Реброва УАФ продовжує пошук кандидата. У пресі обговорюються різні варіанти.

Серед них опинилися українські фахівці з досвідом роботи на високому рівні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "UA-Футбол".

Віталій Кварцяний зазначив, що одним із кандидатів вважається Мирон Маркевич. Також в обговореннях фігурує Олег Лужний. Обидва фахівці мають значний досвід та авторитет в українському футболі. Питання призначення залишається відкритим.

Мирон Маркевич с экс-вратарем "Динамо" Александром Шовковским
Олександр Шовковський (ліворуч) і Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Кварцяний висловився про кандидатів

Крім цього, серед кандидатів на пост наставника збірної України фігурує прізвище італійця Андреа Мальдери. Він був помічником Андрія Шевченка, коли нинішній глава УАФ працював із національною командою.

"Я в дуже хороших стосунках із Маркевичем, і якщо він дійсно фігурує серед основних кандидатів, то УАФ не помилилася з вибором. Можливо, Маркевич та Лужний працювали б разом, але обидва гідні претенденти. У них великий список позитивних якостей: людських, педагогічних та професійних. Плюс великий український патріотизм, який сьогодні необхідний для того, щоб струсити команду", — заявив експерт.

Кварцяний також виступив проти призначення іноземного фахівця. На його думку, українські тренери краще розуміють внутрішні процеси та умови. Він підкреслив, що збірна потребує наставника, знайомого з національною специфікою.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Мирон Маркевич Віталій Кварцяний
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації