Маліновський близький до переходу в Трабзонспор

Руслан Маліновський.

Український півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський може змінити клуб у найближче трансферне вікно. Турецький "Трабзонспор" веде фінальні переговори щодо підписання гравця.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Руслан Маліновський.

Маліновський посилить український десант у Трабзоні

За інформацією джерела, турецький клуб запропонував Маліновському трирічний контракт. Переговори на завершальній стадії, і сторони близькі до домовленості.

Йдеться про можливий перехід на правах вільного агента, оскільки українець може залишити "Дженоа" після завершення контракту в червні цього року. Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що клуб розглядає продовження угоди з Маліновським як один з пріоритетів.

У складі "Трабзонспора" вже виступають українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, що може стати фактором для переходу півзахисника.

Маліновський перейшов до "Дженоа" у січні 2024 року. Він провів за італійський клуб 71 матч у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 8 результативних передач.

Остаточне рішення ще не оголошене, ситуація може визначитися найближчим часом. Українець, ймовірно, хоче залишитися в топлізі, однак він уже віковий гравець і малоймовірно, що клуби Серії А запропонують йому трирічний контракт.

