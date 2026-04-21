Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Малиновский ведет переговоры о переходе в чемпионат Турции

Малиновский ведет переговоры о переходе в чемпионат Турции

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 19:54
Малиновский близок к переходу в Трабзонспор
Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Украинский полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Турецкий "Трабзонспор" ведет финальные переговоры по подписанию игрока.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Малиновский усилит украинский десант в Трабзоне

По информации источника, турецкий клуб предложил Малиновскому трехлетний контракт. Переговоры на завершающей стадии, и стороны близки к договоренности.

Речь идет о возможном переходе на правах свободного агента, поскольку украинец может покинуть "Дженоа" после завершения контракта в июне этого года. Ранее итальянские СМИ сообщали, что клуб рассматривает продление соглашения с Малиновским как один из приоритетов.

В составе "Трабзонспора" уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, что может стать фактором для перехода полузащитника.

Малиновский перешел в "Дженоа" в январе 2024 года. Он провел за итальянский клуб 71 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Окончательное решение еще не объявлено, ситуация может определиться в ближайшее время. Украинец, вероятно, хочет остаться в топ-лиге, однако он уже возрастной игрок и маловероятно, что клубы Серии А предложат ему трехлетний контракт.

Дженоа Руслан Малиновский Трабзонспор
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации