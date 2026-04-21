Малиновский близок к переходу в Трабзонспор

Украинский полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Турецкий "Трабзонспор" ведет финальные переговоры по подписанию игрока.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Малиновский усилит украинский десант в Трабзоне

По информации источника, турецкий клуб предложил Малиновскому трехлетний контракт. Переговоры на завершающей стадии, и стороны близки к договоренности.

Речь идет о возможном переходе на правах свободного агента, поскольку украинец может покинуть "Дженоа" после завершения контракта в июне этого года. Ранее итальянские СМИ сообщали, что клуб рассматривает продление соглашения с Малиновским как один из приоритетов.

В составе "Трабзонспора" уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, что может стать фактором для перехода полузащитника.

Малиновский перешел в "Дженоа" в январе 2024 года. Он провел за итальянский клуб 71 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Окончательное решение еще не объявлено, ситуация может определиться в ближайшее время. Украинец, вероятно, хочет остаться в топ-лиге, однако он уже возрастной игрок и маловероятно, что клубы Серии А предложат ему трехлетний контракт.

