Малиновский близок к переходу в Трабзонспор

Малиновский ведет переговоры о переходе в чемпионат Турции
Украинский полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Турецкий "Трабзонспор" ведет финальные переговоры по подписанию игрока.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Малиновский усилит украинский десант в Трабзоне
По информации источника, турецкий клуб предложил Малиновскому трехлетний контракт. Переговоры на завершающей стадии, и стороны близки к договоренности.
Речь идет о возможном переходе на правах свободного агента, поскольку украинец может покинуть "Дженоа" после завершения контракта в июне этого года. Ранее итальянские СМИ сообщали, что клуб рассматривает продление соглашения с Малиновским как один из приоритетов.
В составе "Трабзонспора" уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, что может стать фактором для перехода полузащитника.
Малиновский перешел в "Дженоа" в январе 2024 года. Он провел за итальянский клуб 71 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Окончательное решение еще не объявлено, ситуация может определиться в ближайшее время. Украинец, вероятно, хочет остаться в топ-лиге, однако он уже возрастной игрок и маловероятно, что клубы Серии А предложат ему трехлетний контракт.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о громких заявлениях Рико Верхувена в адрес Александра Усика перед запланированным боем в мае.
Также Новини.LIVE сообщал, что одну из легенд киевского "Динамо" объявили персоной нон грата в Чехии.
