Маліновський забив ефектний гол і допоміг Дженоа перемогти

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський відзначився результативним ударом у матчі 32-го туру Серії А проти "Сассуоло". Гол став першим у переможному для команди матчі.

"Дженоа" виграв із рахунком 2:1.

Маліновський забив неймовірний гол

Поєдинок завершився перемогою господарів із рахунком 2:1. Маліновський відкрив рахунок уже на 18-й хвилині, завдавши точного удару здалеку у правий верхній кут воріт.

Українець отримав м’яч перед штрафним майданчиком і без роздумів пробив із дистанції, не залишивши шансів воротарю суперника. Цей м’яч став одним із найефектніших у турі.

Після перерви матч ускладнився для обох команд. У компенсований до першого тайму час сталася бійка в тунелі, за підсумками якої арбітр вилучив Мікаеля Еллертссона у "Дженоа" та Доменіко Берарді у "Сассуоло". Обидві команди продовжили гру вдесятьох.

Читайте також:

На 57-й хвилині гості зрівняли рахунок — відзначився Ісмаель Коне. Проте "Дженоа" змогла вирвати перемогу наприкінці зустрічі.

На 84-й хвилині Калеб Екубан забив вирішальний м’яч і приніс своїй команді три очки. Господарі зуміли втримати перевагу до фінального свистка.

Маліновський цього сезону забив шість м’ячів і зробив три гольові передачі в 30 матчах Серії А.

Наразі Маліновський має чинний контракт із "Дженоа" до літа цього року. Клуб веде перемовини з гравцем, який є одним із лідерів команди.

