Главная Спорт Малиновский отметился очередным красивым голом в Серии А

Дата публикации 12 апреля 2026 16:22
Малиновский забил эффектный гол и помог Дженоа победить
Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился результативным ударом в матче 32-го тура Серии А против "Сассуоло". Гол стал первым в победном для команды матче.

"Дженоа" выиграл со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Малиновский забил невероятный гол

Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1. Малиновский открыл счет уже на 18-й минуте, нанеся точный удар издали в правый верхний угол ворот.

Украинец получил мяч перед штрафной площадкой и без раздумий пробил с дистанции, не оставив шансов вратарю соперника. Этот мяч стал одним из самых эффектных в туре.

После перерыва матч усложнился для обеих команд. В компенсированное к первому тайму время произошла драка в тоннеле, по итогам которой арбитр удалил Микаэля Эллертссона у "Дженоа" и Доменико Берарди у "Сассуоло". Обе команды продолжили игру вдесятером.

Читайте также:

На 57-й минуте гости сравняли счет — отличился Исмаэль Коне. Однако "Дженоа" смогла вырвать победу в конце встречи.

На 84-й минуте Калеб Экубан забил решающий мяч и принес своей команде три очка. Хозяева сумели удержать преимущество до финального свистка.

Малиновский в этом сезоне забил шесть мячей и сделал три голевые передачи в 30 матчах Серии А.

Сейчас Малиновский имеет действующий контракт с "Дженоа" до лета этого года. Клуб ведет переговоры с игроком, который является одним из лидеров команды.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова на футбольном стадионе в Лондоне.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Джошуа резко ответил Фьюри после того, как тот публично бросил ему вызов.

Дженоа Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
