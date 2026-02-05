Дженоа хоче продовжити контракт із Маліновським після яскравого сезону

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У сезоні 2025/2026 рр. у "Дженоа" з'явився несподіваний лідер. Зіркою команди став 32-річний центральний півзахисник Руслан Маліновський.

В клубі наразі хочуть втримати Маліновського в команді, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Tuttomercatoweb.

Маліновського мріють залишити в "Дженоа"

Наразі відомо, що у "Дженоа" готуються до переговорів із ключовими футболістами після завершення зимового трансферного вікна.

Керівництво італійського клубу найближчим часом планує зустрічі з трьома гравцями основи — Русланом Маліновським, Аароном Мартіном та Калебом Екубаном. Мета обговорення — продовження контрактів.

Маліновський є одним із лідерів роздягальні "Дженоа" та відіграє важливу роль у грі команди. Українець регулярно загрожує воротам суперників ударами з лівої ноги. У нещодавньому матчі проти Болонья (3:2) його дії стали одним із ключових чинників камбеку генуезців. Гол українця було визнано кращим у січні в Серії А.

У поточному сезоні 32-річний півзахисник провів 22 матчі за Дженоа, відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами. Його чинний контракт із клубом діє до 30 червня 2026 року.

