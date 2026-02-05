Дженоа хочет продлить контракт с Малиновским после яркого сезона

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В сезоне 2025/2026 гг. у "Дженоа" появился неожиданный лидер. Звездой команды стал 32-летний центральный полузащитник Руслан Малиновский.

В клубе сейчас хотят удержать Малиновского в команде, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Реклама

Читайте также:

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Малиновского мечтают оставить в "Дженоа"

Сейчас известно, что в "Дженоа" готовятся к переговорам с ключевыми футболистами после завершения зимнего трансферного окна.

Руководство итальянского клуба в ближайшее время планирует встречи с тремя игроками основы — Русланом Малиновским, Аароном Мартином и Калебом Экубаном. Цель обсуждения — продление контрактов.

Малиновский является одним из лидеров раздевалки "Дженоа" и играет важную роль в игре команды. Украинец регулярно угрожает воротам соперников ударами с левой ноги. В недавнем матче против Болонья (3:2) его действия стали одним из ключевых факторов камбэка генуэзцев. Гол украинца был признан лучшим в январе в Серии А.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 22 матча за Дженоа, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его действующий контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, о жизни с блэкаутами рассказал легендарный игрок "Динамо".

Жена Александра Зинченко была шокирована фанатами "Аякса".

Олимпийские игры-2026 под угрозой и их могут перенести.