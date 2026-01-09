Відео
Головна Спорт Асист Маліновського дозволив Дженоа відібрати очки у Мілана

Асист Маліновського дозволив Дженоа відібрати очки у Мілана

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 01:13
Маліновський віддав асист у матчі Мілан — Дженоа в Серії А
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У 19 турі чемпіонату Італії "Мілан" приймав "Дженоа". У складі гостей з перших хвилин матчу на поле вийшов українець Руслан Маліновський.

Гра завершилася нічиєю 1:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Маліновський не залишив поле без результативної дії

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму. Після передачі Руслана Маліновського з правого флангу в центр штрафного майданчика м’яч у ворота відправив Лоренцо Коломбо.

"Мілан" тривалий час не міг відповісти на гол "Дженоа". Атакувальна лінія без класичного форварда виглядала розбалансовано, а вихід Фюлькруга на 65 хвилині ситуацію не змінив.

Рятівний момент для господарів настав наприкінці матчу. Після подачі з кутового Рафаел Леау зрівняв рахунок — 1:1.

Маліновський зіграв 64 хвилини. Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7,3 бала, SofaScore — у 7,2.

Нічия дозволила "Мілану" зберегти друге місце в турнірній таблиці — 39 очок. Команда на три бали відстає від "Інтера".

"Дженоа" посідає 17 місце та має відрив у три очки від зони вильоту.

футбол Дженоа Мілан Серія А Руслан Маліновський українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
