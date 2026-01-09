Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ассист Малиновского позволил Дженоа отобрать очки у Милана

Ассист Малиновского позволил Дженоа отобрать очки у Милана

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:13
Малиновский отдал ассист в матче Милан — Дженоа в Серии А
Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В 19 туре чемпионата Италии "Милан" принимал "Дженоа". В составе гостей с первых минут матча на поле вышел украинец Руслан Малиновский.

Игра завершилась ничьей 1:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Малиновский не оставил поле без результативного действия

Гости открыли счет в середине первого тайма. После передачи Руслана Малиновского с правого фланга в центр штрафной площади мяч в ворота отправил Лоренцо Коломбо.

"Милан" долгое время не мог ответить на гол "Дженоа". Атакующая линия без классического форварда выглядела разбалансировано, а выход Фюлькруга на 65 минуте ситуацию не изменил.

Спасительный момент для хозяев наступил в конце матча. После подачи с углового Рафаэл Леау сравнял счет — 1:1.

Малиновский сыграл 64 минуты. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7,3 балла, SofaScore — в 7,2.

Ничья позволила "Милану" сохранить второе место в турнирной таблице — 39 очков. Команда на три балла отстает от "Интера".

"Дженоа" занимает 17 место и имеет отрыв в три очка от зоны вылета.

Напомним, украинский футболист посмеялся над тем, что попал в розыск ТЦК.

Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обновил автопарк.

футбол Дженоа Милан Серия А Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации