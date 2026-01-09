Малиновский отдал ассист в матче Милан — Дженоа в Серии А

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В 19 туре чемпионата Италии "Милан" принимал "Дженоа". В составе гостей с первых минут матча на поле вышел украинец Руслан Малиновский.

Игра завершилась ничьей 1:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Малиновский не оставил поле без результативного действия

Гости открыли счет в середине первого тайма. После передачи Руслана Малиновского с правого фланга в центр штрафной площади мяч в ворота отправил Лоренцо Коломбо.

"Милан" долгое время не мог ответить на гол "Дженоа". Атакующая линия без классического форварда выглядела разбалансировано, а выход Фюлькруга на 65 минуте ситуацию не изменил.

Спасительный момент для хозяев наступил в конце матча. После подачи с углового Рафаэл Леау сравнял счет — 1:1.

Малиновский сыграл 64 минуты. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7,3 балла, SofaScore — в 7,2.

Ничья позволила "Милану" сохранить второе место в турнирной таблице — 39 очков. Команда на три балла отстает от "Интера".

"Дженоа" занимает 17 место и имеет отрыв в три очка от зоны вылета.

