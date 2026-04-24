Дженоа остаточно вирішив долю Маліновського

Руслан Маліновський святкує гол. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Італійська "Дженоа" зацікавлена у збереженні українського півзахисника Руслана Маліновського. Це офіційна позиція клубу напередодні літнього трансферного вікна. Незважаючи на чутки про можливий перехід до Туреччини, остаточного рішення щодо майбутнього гравця поки немає.

"Грифони" розраховує продовжити співпрацю з українським футболістом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Перехід Руслана Маліновського в один із турецьких клубів не є узгодженим. При цьому інтерес до гравця з боку інших команд дійсно існує. Керівництво "Дженоа" розглядає варіант продовження контракту з українцем. Однак переговорний процес на даний момент не демонструє прогресу.

Ситуація з контрактом Маліновського

Угода українця з "Дженоа" залишається чинною, але питання її продовження відкрите. Сторони поки не наблизилися до угоди за новими умовами. Це створює невизначеність перед початком трансферного вікна. Водночас клуб продовжує розраховувати на Руслана Маліновського в довгостроковій перспективі.

У сезоні 2025/26 півзахисник став одним із лідерів команди. Він зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та зробив 3 результативні передачі. "Дженоа" після 33 матчів посідає 13 місце в турнірній таблиці і не претендує на єврокубки. У послугах Руслана Маліновського зацікавлена низка турецьких клубів на чолі з "Трабзонспором".

Читайте також:

