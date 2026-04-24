Дженоа окончательно решил судьбу Малиновского

Руслан Малиновский празднует гол. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Итальянская "Дженоа" заинтересована в сохранении украинского полузащитника Руслана Малиновского. Это официальная позиция клуба накануне летнего трансферного окна. Несмотря на появившиеся слухи о возможном переходе в Турцию, окончательного решения по будущему игрока пока нет.

"Грифоны" рассчитывает продолжить сотрудничество с украинским футболистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Переход Руслана Малиновского в один из турецких клубов не является согласованным. При этом интерес к игроку со стороны других команд действительно существует. Руководство "Дженоа" рассматривает вариант продления контракта с украинцем. Однако переговорный процесс на данный момент не демонстрирует прогресса.

Ситуация с контрактом Малиновского

Соглашение украинца с "Дженоа" остается действующим, но вопрос его продления открыт. Стороны пока не приблизились к соглашению по новым условиям. Это создает неопределенность перед началом трансферного окна. При этом клуб продолжает рассчитывать на Руслана Малиновского в долгосрочной перспективе.

В сезоне 2025/26 полузащитник стал одним из лидеров команды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. "Дженоа" после 33 матчей занимает 13 место в турнирной таблице и не претендует на еврокубке. В услугах Руслана Малиновского заинтересован ряд турецких клубов во главе с "Трабзонспором".

