Видео

Главная Спорт В Дженоа приняли сложное решение в отношении Малиновского

В Дженоа приняли сложное решение в отношении Малиновского

Дата публикации 24 апреля 2026 09:37
Дженоа окончательно решил судьбу Малиновского
Руслан Малиновский празднует гол. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Итальянская "Дженоа" заинтересована в сохранении украинского полузащитника Руслана Малиновского. Это официальная позиция клуба накануне летнего трансферного окна. Несмотря на появившиеся слухи о возможном переходе в Турцию, окончательного решения по будущему игрока пока нет.

"Грифоны" рассчитывает продолжить сотрудничество с украинским футболистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Переход Руслана Малиновского в один из турецких клубов не является согласованным. При этом интерес к игроку со стороны других команд действительно существует. Руководство "Дженоа" рассматривает вариант продления контракта с украинцем. Однако переговорный процесс на данный момент не демонстрирует прогресса.

Ситуация с контрактом Малиновского

Соглашение украинца с "Дженоа" остается действующим, но вопрос его продления открыт. Стороны пока не приблизились к соглашению по новым условиям. Это создает неопределенность перед началом трансферного окна. При этом клуб продолжает рассчитывать на Руслана Малиновского в долгосрочной перспективе.

В сезоне 2025/26 полузащитник стал одним из лидеров команды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. "Дженоа" после 33 матчей занимает 13 место в турнирной таблице и не претендует на еврокубке. В услугах Руслана Малиновского заинтересован ряд турецких клубов во главе с "Трабзонспором". 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о выборе Виталия Кварцяного на роль нового главного тренера сборной Украины. 

Также Новини.LIVE сообщали о клубе, который может возглавить Сергей Ребров уже в июле 2026 года. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
