Малиновский высказался о своем будущем в Полесье

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский прокомментировал свое будущее после завершения карьеры. Украинец признался, что пока не имеет четкого плана, но не исключает, что останется в футболе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ГЛОРЫ".

Малиновский может вернуться в Житомир

По словам Малиновского, в нынешних условиях сложно что-то планировать наперед. Он отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлениях и не спешит принимать решение о дальнейшей деятельности.

Также хавбек прокомментировал возможное возвращение в "Полесье", который является его родным клубом. Малиновский положительно оценил развитие команды из Житомира и отметил инфраструктуру и подход руководства.

"Я очень рад, что в Житомире есть такая команда, такой президент и такая база. Надеюсь, что с таким подходом клуб сможет претендовать на еврокубки", — сказал Руслан.

В то же время игрок подчеркнул, что пока не думает о смене клуба. По его словам, главным приоритетом остается "Дженоа" и выступления на высоком уровне.

Малиновский также поделился словами главного тренера Даниэле Де Росси, который подчеркивает важность концентрации. По его словам, команда должна ежедневно осознавать ответственность перед клубом, болельщиками и городом.

Отметим, что у Малиновского летом завершается контракт с "Дженоа". Руководство турецкого "Трабзонспора" уже объявило, что Руслан летом станет их игроком.

Малиновский провел 31 матч во всех турнирах, отметился шестью голами и отдал три ассиста. "Дженоа" после 33 туров идет на 13-й позиции в таблице и не ведет борьбы за еврокубковые места.

