Артем Беседин назвал главного таланта Динамо для чемпионата Испании

Артем Беседин во времена выступлений за "Динамо". Фото: "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин считает, что сейчас в его родном клубе есть талантливые футболисты. Один из них мог бы повторить судьбу Виктора Цыганкова.

Об этом Беседин рассказал в интервью порталу "Взбірна".

Читайте также:

Беседин назвал главного таланта "Динамо"

По словам Беседина, на текущий момент среди игроков киевского "Динамо" для чемпионата Испании хорошо подходит центральный полузащитник Николай Шапаренко. Именно ему удалось бы повторить успех Виктора Цыганкова, который стал лидером "Жироны".

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Беседин считает, что Шапаренко подойдет чемпионат Испании, поскольку он комбинационный, с быстрыми контратаками, что является стихией для Николая.

При этом чемпионаты Англии и Германии Беседин считает слишком силовыми для Шапаренко, а Серия А неудобная — там игроки действуют очень плотно и организованно.

Николай Шапаренко. Фото: УАФ

"Выбирать, конечно, Шапаренко, но опять же, думаю, Ла Лига пришлась бы Николаю по душе", — сказал Беседин.

Напомним, ранее бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал Шапаренко в числе тех, кто готов играть в топовых чемпионатах, в том числе в Италии.

Также ранее президент "Динамо" Игорь Суркис назвал известный европейский футбольный клуб, который хотел купить Шапаренко.