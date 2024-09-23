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Бесєдін назвав футболіста Динамо, здатного стати зіркою чемпіонату Іспанії

23 вересня 2024 19:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Артем Бесєдін назвав головного таланта Динамо для чемпіонату Іспанії
Артем Бесєдін у часи виступів за "Динамо". Фото: "Динамо"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Бесєдін вважає, що зараз у його рідному клубі є талановиті футболісти. Один із них міг би повторити долю Віктора Циганкова.

Про це Бесєдін розповів в інтерв'ю порталу "Взбірна".

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За словами Бесєдіна, наразі серед гравців київського "Динамо" для чемпіонату Іспанії добре підходить центральний півзахисник Микола Шапаренко. Саме йому вдалося б повторити успіх Віктора Циганкова, котрий став лідером "Жирони".

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Бесєдін вважає, що Шапаренко підійде чемпіонат Іспанії, оскільки він комбінаційний та зі швидкими контратаками, що є стихією для Миколи.

При цьому чемпіонати Англії та Німеччини Бесєдін вважає надто силовими для Шапаренка, а Серія А незручна — там гравці діють дуже щільно та організовано.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: УАФ

"Вибирати, звичайно, Шапаренку, але знову ж таки, думаю, Ла-Ліга припала б Миколі до душі", — сказав Бесєдін.

Нагадаємо, раніше колишній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав Шапаренка серед тих, хто готовий грати у топових чемпіонатах, у тому числі в Італії.

Також раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав відомий європейський футбольний клуб, який хотів купити Шапаренка.

футбол Динамо Іспанська Ла Ліга Микола Шапаренко Артем Бєсєдін

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