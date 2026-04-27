Динамо змусило "посивіти" доньку легенди клубу

Дата публікації: 27 квітня 2026 10:11
Дружина Шапаренка з іронією прокоментувала перемогу Динамо
Микола Шапаренко (праворуч) у матчі проти "Кривбасу". Фото: "Динамо від Шурика"

У центральному поєдинку 25-го туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" програв "Динамо" з рахунком 5:6. Уболівальники обох команд відчули цілу гаму емоцій. Матч офіційно став найрезультативнішим в історії УПЛ.

Христина Шацьких поділилася відчуттями після фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

Київське "Динамо" провело два різні тайми в протистоянні з "Кривбасом". До перерви кияни поступалися в рахунку 1:4, але на другу половину гри Ігор Костюк випустив на поле низку основних футболістів, які допомогли "біло-синім" вирвати перемогу.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Емоції Христини Шацьких

Хавбек Микола Шапаренко не забив "Кривбасу", але провів на полі весь матч і взяв участь у кількох атаках "Динамо". Його дружина, донька легенди клубу Максима Шацьких, дивилася поєдинок і після його закінчення поділилася емоціями.

Микола Шапаренко з Христиною Шацьких. Фото: instagram.com/krishatskykh/

"Напевно, це найцікавіший матч за останній час. І найбільш "стресовий". Я точно знайду сьогодні кілька сивого волосся після такої гри", — жартома написала дружина Шапаренка.

Реакція Христини Шапаренко. Фото: скриншот Telegram

Христина та Микола почали зустрічатися ще 2022 року, але при цьому довго приховували свої стосунки. Тільки у 2025 році стало відомо про їхнє весілля. Нещодавно Христина народила доньку Мію, вихованням якої пара і займається.

Динамо Микола Шапаренко Христина Шацьких
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
Реклама

