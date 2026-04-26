Динамо вирвало перемогу у Кривбаса в матчі з 11 голами

Матч "Кривбас" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У 25-му турі УПЛ київське "Динамо" здійснило один із найяскравіших камбеків сезону, обігравши "Кривбас" із рахунком 6:5. Після провального першого тайму команда зуміла перевернути гру та вирвати перемогу.

Рекордний матч в УПЛ

Початок зустрічі залишився за киянами, однак уже з середини першого тайму господарі почали небезпечно контратакувати. Головною зіркою став Глейкер Мендоса, який оформив покер ще до перерви. Він забивав після швидких атак і помилок захисту та воротаря киян Руслана Нещерета, довівши рахунок до 4:1.

Єдиний гол "Динамо" в першій половині гри забив Матвій Пономаренко після грубої помилки воротаря Олександра Кемкіна.

Після перерви ситуація кардинально змінилася. Уже на 48-й хвилині Тарас Михавко скоротив відставання, а далі кияни почали планомірно тиснути на суперника. Це призвело до другого м’яча, коли Назар Волошин замкнув передачу Віталія Буяльського, а невдовзі сам капітан зрівняв рахунок після комбінації з партнером.

На 73-й хвилині "Кривбас" знову вийшов уперед завдяки голу Максима Задераки, однак це лише на короткий час зупинило камбек гостей.

У вирішальний момент свою роль зіграв Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну. Він спочатку замкнув передачу у воротарському майданчику, а згодом забив переможний м’яч п’ятою після хаосу в штрафному майданчику.

Таким чином "Динамо" забило п’ять м’ячів у другому таймі та оформило вольову перемогу. Матч завершився з рахунком 6:5 і став найрезультативнішим у чемпіонаті з 11 голами. Раніше в УПЛ максимально забивали десять м’ячів.

Статистика підтверджує перевагу киян: 71% володіння м’ячем проти 29%, 20 ударів проти 9, а також 12 влучань у площину воріт проти 8 у суперника. Саме ця перевага показала, як "Динамо" переломило хід гри після невдалого старту.

"Кривбас" — "Динамо" Київ — 5:6

Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87

"Кривбас": Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

"Динамо" Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Яцик (Буяльський, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Редушко — Пономаренко.

Попередження: Араухо — Захарченко, Волошин