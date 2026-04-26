Динамо вирвало перемогу у Кривбаса в матчі з 11 голами

Динамо вирвало перемогу у Кривбасу в найрезультативнішому матчі в історії

Динамо вирвало перемогу у Кривбасу в найрезультативнішому матчі в історії

Дата публікації: 26 квітня 2026 16:40
Матч "Кривбас" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У 25-му турі УПЛ київське "Динамо" здійснило один із найяскравіших камбеків сезону, обігравши "Кривбас" із рахунком 6:5. Після провального першого тайму команда зуміла перевернути гру та вирвати перемогу.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Кривбасс — Динамо
Рекордний матч в УПЛ

Початок зустрічі залишився за киянами, однак уже з середини першого тайму господарі почали небезпечно контратакувати. Головною зіркою став Глейкер Мендоса, який оформив покер ще до перерви. Він забивав після швидких атак і помилок захисту та воротаря киян Руслана Нещерета, довівши рахунок до 4:1.

Єдиний гол "Динамо" в першій половині гри забив Матвій Пономаренко після грубої помилки воротаря Олександра Кемкіна.

Після перерви ситуація кардинально змінилася. Уже на 48-й хвилині Тарас Михавко скоротив відставання, а далі кияни почали планомірно тиснути на суперника. Це призвело до другого м’яча, коли Назар Волошин замкнув передачу Віталія Буяльського, а невдовзі сам капітан зрівняв рахунок після комбінації з партнером.

На 73-й хвилині "Кривбас" знову вийшов уперед завдяки голу Максима Задераки, однак це лише на короткий час зупинило камбек гостей.

У вирішальний момент свою роль зіграв Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну. Він спочатку замкнув передачу у воротарському майданчику, а згодом забив переможний м’яч п’ятою після хаосу в штрафному майданчику.

Таким чином "Динамо" забило п’ять м’ячів у другому таймі та оформило вольову перемогу. Матч завершився з рахунком 6:5 і став найрезультативнішим у чемпіонаті з 11 голами. Раніше в УПЛ максимально забивали десять м’ячів.

Статистика підтверджує перевагу киян: 71% володіння м’ячем проти 29%, 20 ударів проти 9, а також 12 влучань у площину воріт проти 8 у суперника. Саме ця перевага показала, як "Динамо" переломило хід гри після невдалого старту.

"Кривбас" — "Динамо" Київ — 5:6

Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87

"Кривбас": Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

"Динамо" Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Яцик (Буяльський, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Редушко — Пономаренко.

Попередження: Араухо — Захарченко, Волошин

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із італійських клубів проявив інтерес до форварда львівських "Карпат", розглядаючи його як варіант підсилення атаки.

Окрім цього, Новини.LIVE писав, що Руслан Маліновський висловився щодо можливого підписання контракту з "Поліссям", не виключивши варіант повернення у майбутньому, але наразі зосереджений на виступах у Європі.

Динамо УПЛ Кривбасс
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
