Динамо вырвало победу у Кривбасса в матче с 11 голами

Динамо вырвало победу у Кривбасса в самом результативном матче в истории

Динамо вырвало победу у Кривбасса в самом результативном матче в истории

Дата публикации 26 апреля 2026 16:40
Матч "Кривбасс" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В 25-м туре УПЛ киевское "Динамо" совершило один из самых ярких камбэков сезона, обыграв "Кривбасс" со счетом 6:5. После провального первого тайма команда сумела перевернуть игру и вырвать победу.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Кривбасс — Динамо
Матч "Кривбасс" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Рекордный матч в УПЛ

Начало встречи осталось за киевлянами, однако уже с середины первого тайма хозяева начали опасно контратаковать. Главной звездой стал Глейкер Мендоса, который оформил покер еще до перерыва. Он забивал после быстрых атак, ошибок защиты и вратаря киевлян Руслана Нещерета, доведя счет до 4:1.

Единственный гол "Динамо" в первой половине игры забил Матвей Пономаренко после грубой ошибки вратаря Александра Кемкина.

После перерыва ситуация кардинально изменилась. Уже на 48-й минуте Тарас Михавко сократил отставание, а дальше киевляне начали планомерно давить на соперника. Это привело ко второму мячу, когда Назар Волошин замкнул передачу Виталия Буяльского, а вскоре сам капитан сравнял счет после комбинации с партнером.

На 73-й минуте "Кривбасс" снова вышел вперед благодаря голу Максима Задераки, однако это лишь на короткое время остановило камбэк гостей.

В решающий момент свою роль сыграл вышедший на замену Андрей Ярмоленко. Он сначала замкнул передачу во вратарской площадке, а затем забил победный мяч пяткой после хаоса в штрафной площадке.

Таким образом "Динамо" забило пять мячей во втором тайме и оформило волевую победу. Матч завершился со счетом 6:5 и стал самым результативным в чемпионате с 11 голами. Ранее в УПЛ максимально забивали десять мячей.

Статистика подтверждает преимущество киевлян: 71% владения мячом против 29%, 20 ударов против 9, а также 12 попаданий в створ ворот против 8 у соперника. Именно это преимущество показало, как "Динамо" переломило ход игры после неудачного старта.

"Кривбасс" — "Динамо" Киев — 5:6

Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87

"Кривбасс": Кемкин — Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лин (Джовани, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

"Динамо" Киев: Нещерет — Коробов (Караваев, 46), Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Яцык (Буяльский, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Редушко — Пономаренко.

Предупреждения: Араухо — Захарченко, Волошин

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
