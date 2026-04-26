Мендоса забив чотири голи у ворота Динамо за один тайм

Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбас"

Київське "Динамо" провалило перший тайм матчу проти "Кривбаса" у 25-му турі УПЛ. В першій половині гри в Кривому Розі кияни пропустили чотири м’ячі.

Головним героєм першого тайму став вінгер "Кривбасу" Глейкер Мендоса, повідомляє портал Новини.LIVE.

Статистика першого тайму в матчі "Кривбас" — "Динамо".

Зустріч розпочалася з активності киян, які створили перший момент уже на стартових секундах. Однак швидко ініціатива перейшла до господарів, які зробили ставку на швидкі атаки та використання простору за спинами захисників.

Перший гол Мендоса забив на 13-й хвилині після контратаки — він змістився з лівого флангу та потужно пробив, змусивши Нещерета відбити м’яч у сітку. Уже на 29-й хвилині вінгер оформив дубль, точно пробивши в дальній кут після індивідуального проходу.

Ще за кілька хвилин Мендоса скористався довгою передачею з глибини поля, вийшов на ударну позицію та переграв воротаря — 3:1. Четвертий м’яч він забив у компенсований час до першого тайму, завдавши точного дальнього удару під стійку.

Єдиний гол "Динамо" став наслідком помилки воротаря "Кривбаса" Кемкіна, який подарував м’яч супернику — Пономаренко не пробачив і реалізував шанс.

Попри спроби киян контролювати м’яч і створювати позиційні атаки, захист команди не витримував швидкості контрвипадів суперника. "Кривбас" регулярно знаходив вільні зони та ефективно ними користувався.

Після першого тайму рахунок склав 4:1 на користь господарів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про інтерес з боку італійського "Удінезе" у до Бубакара Фаала із львівських "Карпат", якого розглядають як варіант для підсилення атаки.

Також Новини.LIVE писав, що Руслан Маліновський прокоментував можливість підписання контракту з "Поліссям" і визначився зі своїм майбутнім.