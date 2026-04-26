Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт Мендоса за один тайм оформил покер в ворота киевского Динамо

Мендоса за один тайм оформил покер в ворота киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 14:56
Мендоса забил четыре гола в ворота Динамо за один тайм
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

Киевское "Динамо" провалило первый тайм матча против "Кривбасса" в 25-м туре УПЛ. В первой половине игры в Кривом Роге киевляне пропустили четыре мяча.

Главным героем первого тайма стал вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоса, сообщает портал Новини.LIVE.

Матч Кривбасс - Динамо
Статистика первого тайма в матче "Кривбасс" — "Динамо". Фото: кадр из видео

"Кривбасс" благодаря Мендосе "уничтожил" "Динамо" в первом тайме

Встреча началась с активности киевлян, которые создали первый момент уже на стартовых секундах. Однако быстро инициатива перешла к хозяевам, которые сделали ставку на быстрые атаки и использование пространства за спинами защитников.

Первый гол Мендоса забил на 13-й минуте после контратаки — он сместился с левого фланга и мощно пробил, заставив Нещерета отбить мяч в сетку. Уже на 29-й минуте вингер оформил дубль, точно пробив в дальний угол после индивидуального прохода.

Еще через несколько минут Мендоса воспользовался длинной передачей из глубины поля, вышел на ударную позицию и переиграл вратаря — 3:1. Четвертый мяч он забил в компенсированное время к первому тайму, нанеся точный дальний удар под стойку.

Читайте также:
Единственный гол "Динамо" стал следствием ошибки вратаря "Кривбасса" Кемкина, который подарил мяч сопернику — Пономаренко не простил и реализовал шанс.

Несмотря на попытки киевлян контролировать мяч и создавать позиционные атаки, защита команды не выдерживала скорости контрвыпадов соперника. "Кривбасс" регулярно находил свободные зоны и эффективно ими пользовался.

После первого тайма счет составил 4:1 в пользу хозяев.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об интересе со стороны итальянского "Удинезе" к Бубакару Фаалу из львовских "Карпат", которого рассматривают как вариант для усиления атаки.

Также Новини.LIVE писал, что Руслан Малиновский прокомментировал возможность подписания контракта с "Полесьем" и определился со своим будущим.

Динамо Кривбасс Глейкер Мендоса
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации