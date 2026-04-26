Мендоса забил четыре гола в ворота Динамо за один тайм

Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

Киевское "Динамо" провалило первый тайм матча против "Кривбасса" в 25-м туре УПЛ. В первой половине игры в Кривом Роге киевляне пропустили четыре мяча.

Главным героем первого тайма стал вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоса, сообщает портал Новини.LIVE.

Статистика первого тайма в матче "Кривбасс" — "Динамо".

Встреча началась с активности киевлян, которые создали первый момент уже на стартовых секундах. Однако быстро инициатива перешла к хозяевам, которые сделали ставку на быстрые атаки и использование пространства за спинами защитников.

Первый гол Мендоса забил на 13-й минуте после контратаки — он сместился с левого фланга и мощно пробил, заставив Нещерета отбить мяч в сетку. Уже на 29-й минуте вингер оформил дубль, точно пробив в дальний угол после индивидуального прохода.

Еще через несколько минут Мендоса воспользовался длинной передачей из глубины поля, вышел на ударную позицию и переиграл вратаря — 3:1. Четвертый мяч он забил в компенсированное время к первому тайму, нанеся точный дальний удар под стойку.

Единственный гол "Динамо" стал следствием ошибки вратаря "Кривбасса" Кемкина, который подарил мяч сопернику — Пономаренко не простил и реализовал шанс.

Несмотря на попытки киевлян контролировать мяч и создавать позиционные атаки, защита команды не выдерживала скорости контрвыпадов соперника. "Кривбасс" регулярно находил свободные зоны и эффективно ими пользовался.

После первого тайма счет составил 4:1 в пользу хозяев.

