Суркіс підтримав Костюка і висміяв чутки про заміну тренера Динамо

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував роботу головного тренера Ігоря Костюка та чутки про можливу зміну наставника. Власник клубу дав зрозуміти, що наразі задоволений тим, як розвивається команда.

Суркіс виділив роботу Костюка

За словами Суркіса, підбивати підсумки роботи тренера до завершення сезону некоректно. Водночас президент клубу прямо заявив, що йому імпонує підхід Костюка до роботи з командою.

"Мені подобається те, що робить Костюк. Це стосується його підходу до процесу — сміливості у кадрових рішеннях, розвитку молодих гравців, комунікації з командою та побудови тренувального процесу", — заявив Суркіс.

Окремо президент "Динамо" звернув увагу на організацію тренувального процесу. Він вважає, що у команді зберігається конкуренція, а футболісти не знають стартового складу заздалегідь, що допомагає підтримувати мотивацію до самого дня матчу.

Суркіс також різко відреагував на інформацію про можливу заміну Костюка, зокрема на чутки про кандидатуру Олександра Петракова. Президент "Динамо" назвав подібні повідомлення нісенітницею.

"Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова. Коментувати нісенітницю хворих людей — не робота президента футбольного клубу", — зазначив Суркіс.

Наразі клуб зосереджений на здобутті перемоги в Кубку України, яка дасть можливість зіграти у Лізі Європи наступного сезону. У фіналі кияни зіграють проти "Чернігова".

