Суркис поддержал Костюка и высмеял слухи о замене тренера Динамо

Суркис впервые дал оценку работе Костюка в Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и слухи о возможной смене наставника. Владелец клуба дал понять, что пока доволен тем, как развивается команда.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Суркис выделил работу Костюка
По словам Суркиса, подводить итоги работы тренера до завершения сезона некорректно. В то же время президент клуба прямо заявил, что ему импонирует подход Костюка к работе с командой.
"Мне нравится то, что делает Костюк. Это касается его подхода к процессу — смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса", — заявил Суркис.
Отдельно президент "Динамо" обратил внимание на организацию тренировочного процесса. Он считает, что в команде сохраняется конкуренция, а футболисты не знают стартового состава заранее, что помогает поддерживать мотивацию до самого дня матча.
Суркис также резко отреагировал на информацию о возможной замене Костюка, в частности на слухи о кандидатуре Александра Петракова. Президент "Динамо" назвал подобные сообщения чушью.
"Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать чушь больных людей — не работа президента футбольного клуба", — отметил Суркис.
Сейчас клуб сосредоточен на получении победы в Кубке Украины, которая даст возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В финале киевляне сыграют против "Чернигова".
