Суркис поддержал Костюка и высмеял слухи о замене тренера Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и слухи о возможной смене наставника. Владелец клуба дал понять, что пока доволен тем, как развивается команда.

Суркис выделил работу Костюка

По словам Суркиса, подводить итоги работы тренера до завершения сезона некорректно. В то же время президент клуба прямо заявил, что ему импонирует подход Костюка к работе с командой.

"Мне нравится то, что делает Костюк. Это касается его подхода к процессу — смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса", — заявил Суркис.

Отдельно президент "Динамо" обратил внимание на организацию тренировочного процесса. Он считает, что в команде сохраняется конкуренция, а футболисты не знают стартового состава заранее, что помогает поддерживать мотивацию до самого дня матча.

Читайте также:

Суркис также резко отреагировал на информацию о возможной замене Костюка, в частности на слухи о кандидатуре Александра Петракова. Президент "Динамо" назвал подобные сообщения чушью.

"Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать чушь больных людей — не работа президента футбольного клуба", — отметил Суркис.

Сейчас клуб сосредоточен на получении победы в Кубке Украины, которая даст возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В финале киевляне сыграют против "Чернигова".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что форвард львовских "Карпат" Бубакар Фаал попал в сферу интересов итальянского "Удинезе" и других европейских клубов.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Хацкевич высказался относительно возможного преемника Сергея Реброва в сборной Украины, отметив важность назначения украинского тренера.