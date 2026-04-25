Главная Спорт Суркис впервые дал оценку работе Костюка в Динамо

Суркис впервые дал оценку работе Костюка в Динамо

Дата публикации 25 апреля 2026 23:02
Суркис поддержал Костюка и высмеял слухи о замене тренера Динамо
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и слухи о возможной смене наставника. Владелец клуба дал понять, что пока доволен тем, как развивается команда.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Суркис выделил работу Костюка

По словам Суркиса, подводить итоги работы тренера до завершения сезона некорректно. В то же время президент клуба прямо заявил, что ему импонирует подход Костюка к работе с командой.

"Мне нравится то, что делает Костюк. Это касается его подхода к процессу — смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса", — заявил Суркис.

Отдельно президент "Динамо" обратил внимание на организацию тренировочного процесса. Он считает, что в команде сохраняется конкуренция, а футболисты не знают стартового состава заранее, что помогает поддерживать мотивацию до самого дня матча.

Суркис также резко отреагировал на информацию о возможной замене Костюка, в частности на слухи о кандидатуре Александра Петракова. Президент "Динамо" назвал подобные сообщения чушью.

"Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать чушь больных людей — не работа президента футбольного клуба", — отметил Суркис.

Сейчас клуб сосредоточен на получении победы в Кубке Украины, которая даст возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В финале киевляне сыграют против "Чернигова".

Сообщение с комментарием Игоря Суркиса от ТаТоТаке. Фото: скриншот

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
