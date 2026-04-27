Судакови показали ніжну сімейну фотосесію з дітьми

Судакови опублікували нову яскраву сімейну фотосесію
Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков разом із дружиною Єлизаветою поділилися новою сімейною фотосесією. Світлини швидко привернули увагу вболівальників і зібрали чимало реакцій у соцмережах.
Судакови показали своїх дітей
На фото подружжя позує разом із двома доньками в затишній атмосфері на природі. Сім’я обрала світлі тони одягу, що додає кадрам легкості та гармонії. Сама фотосесія виконана в мінімалістичному стилі без зайвих деталей.
Окрему увагу привертають щирі емоції родини. На світлинах Судакови усміхаються, тримають дітей на руках і взаємодіють одне з одним, що створює атмосферу тепла та сімейного затишку.
Зазначимо, що Георгій втратив місце в складі "Бенфіки". В останніх трьох матчах футболіст навіть не виходив на поле. У зв’язку з цим Судаков влітку може покинути португальський клуб.
У сезоні 2025/2026 років Судаков провів за "Бенфіку" 38 матчів, у яких забив чотири м’ячі та зробив п’ять асистів. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.
