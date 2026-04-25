Фʼюрі може вийти на Джошуа без проміжного бою

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Менеджер Тайсона Фʼюрі Спенсер Браун розповів про плани британця перед можливим боєм з Ентоні Джошуа. "Циганський король" може вийти на поєдинок без проміжного суперника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Що Фʼюрі робитиме перед боєм із Джошуа

Браун заявив, що команда Фʼюрі розглядала варіант із проведенням ще одного бою перед великим протистоянням із Джошуа, але цей сценарій виглядає малоймовірним.

"Ми хотіли б, щоб Тайсон Фʼюрі провів ще один бій перед поєдинком із Ентоні Джошуа, але ми вже підписали свою частину угоди й хотіли б, щоб вони побилися на стадіоні Wembley", — заявив менеджер.

У команді британця допускають, що проміжний бій усе ж можливий, однак щільний графік і переговорний процес можуть змусити відмовитися від цієї ідеї. Остаточне рішення очікується найближчим часом.

Ідея поєдинку Фʼюрі — Джошуа активно обговорюється тривалий час. Це протистояння може стати одним із найочікуваніших у надважкій вазі, адже обидва боксери є одними з найвідоміших представників дивізіону, хоча обидва й поступилися Усику.

Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що бій між Джошуа та Фʼюрі може відбутися в липні. У разі підтвердження цей поєдинок, ймовірно, відбудеться на стадіоні Wembley у Лондоні.

