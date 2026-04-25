Фьюри может выйти на Джошуа без промежуточного боя

У Фьюри сообщили детали относительно боя с Джошуа
Менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун рассказал о планах британца перед возможным боем с Энтони Джошуа. "Цыганский король" может выйти на поединок без промежуточного соперника.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.
Что Фьюри будет делать перед боем с Джошуа
Браун заявил, что команда Фьюри рассматривала вариант с проведением еще одного боя перед большим противостоянием с Джошуа, но этот сценарий выглядит маловероятным.
"Мы хотели бы, чтобы Тайсон Фьюри провел еще один бой перед поединком с Энтони Джошуа, но мы уже подписали свою часть сделки и хотели бы, чтобы они подрались на стадионе Wembley", — заявил менеджер.
В команде британца допускают, что промежуточный бой все же возможен, однако плотный график и переговорный процесс могут заставить отказаться от этой идеи. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.
Идея поединка Фьюри — Джошуа активно обсуждается длительное время. Это противостояние может стать одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе, ведь оба боксера являются одними из самых известных представителей дивизиона, хотя оба и уступили Усику.
Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться в июле. В случае подтверждения этот поединок, вероятно, состоится на стадионе Wembley в Лондоне.
