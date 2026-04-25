Фьюри может выйти на Джошуа без промежуточного боя

Менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун рассказал о планах британца перед возможным боем с Энтони Джошуа. "Цыганский король" может выйти на поединок без промежуточного соперника.

Что Фьюри будет делать перед боем с Джошуа

Браун заявил, что команда Фьюри рассматривала вариант с проведением еще одного боя перед большим противостоянием с Джошуа, но этот сценарий выглядит маловероятным.

"Мы хотели бы, чтобы Тайсон Фьюри провел еще один бой перед поединком с Энтони Джошуа, но мы уже подписали свою часть сделки и хотели бы, чтобы они подрались на стадионе Wembley", — заявил менеджер.

В команде британца допускают, что промежуточный бой все же возможен, однако плотный график и переговорный процесс могут заставить отказаться от этой идеи. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

Идея поединка Фьюри — Джошуа активно обсуждается длительное время. Это противостояние может стать одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе, ведь оба боксера являются одними из самых известных представителей дивизиона, хотя оба и уступили Усику.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться в июле. В случае подтверждения этот поединок, вероятно, состоится на стадионе Wembley в Лондоне.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Фабио Уордли отметил влияние Александра Усика на свое развитие, отметив, что спарринги с украинцем сделали его сильнее еще в начале карьеры.

Также Новини.LIVE информировал, что Александр Хацкевич высказался относительно возможного преемника Сергея Реброва в сборной Украины, очертив собственное видение кандидатуры.