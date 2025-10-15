Судаков возз’єднався з дружиною та доньками після переїзду до Португалії

Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков у Лісабоні возз’єднався з дружиною Єлизаветою та доньками. Майже півтора місяця родина гравця залишалася в Україні.

Про приїзд до Португалії Єлизавета повідомила в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Сім'я Судакова в аеропорту. Фото: Фото: кадр з відео

Возз’єднання Судакова з родиною

Наприкінці серпня Судаков підписав контракт з Бенфікою та переїхав до Португалії. Вагітна дружина у цей час залишалася в Україні, чекаючи на пологи в оточенні рідних.

Немовля народилося 17 вересня, а за півтора тижня до цього будинок футболіста був атакований російськими безпілотниками. Квартира гравця постраждала менше, ніж у деяких сусідів, але головне, що рідні Георгія не постраждали.

Перші кадри в Португалії. Фото: кадр з відео

Після переїзду до Португалії Єлизавету в будинку зустріла велика кількість квітів, які приготував Георгій. До того ж після важкої дороги з холодної України її зустрів сонячний Лісабон, що також підійняло настрій дівчині.

Квіти для родини Судакова. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, раніше стало відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера, який вже 12 років прикутий до ліжка.

Боксер Василь Ломаченко повернеться на ринг для поєдинку проти 46-річного Менні Пак'яо.

Відомий менеджер братів Кличків розповів, чому Олександр Усик не втілить в життя свою мрію.