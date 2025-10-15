Судаков возз’єднався з дружиною та доньками після переїзду до Португалії

Море квітів — Судаков зустрів кохану в Португалії
Півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков у Лісабоні возз’єднався з дружиною Єлизаветою та доньками. Майже півтора місяця родина гравця залишалася в Україні.
Про приїзд до Португалії Єлизавета повідомила в Instagram.
Возз’єднання Судакова з родиною
Наприкінці серпня Судаков підписав контракт з Бенфікою та переїхав до Португалії. Вагітна дружина у цей час залишалася в Україні, чекаючи на пологи в оточенні рідних.
Немовля народилося 17 вересня, а за півтора тижня до цього будинок футболіста був атакований російськими безпілотниками. Квартира гравця постраждала менше, ніж у деяких сусідів, але головне, що рідні Георгія не постраждали.
Після переїзду до Португалії Єлизавету в будинку зустріла велика кількість квітів, які приготував Георгій. До того ж після важкої дороги з холодної України її зустрів сонячний Лісабон, що також підійняло настрій дівчині.
Нагадаємо, раніше стало відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера, який вже 12 років прикутий до ліжка.
Боксер Василь Ломаченко повернеться на ринг для поєдинку проти 46-річного Менні Пак'яо.
Відомий менеджер братів Кличків розповів, чому Олександр Усик не втілить в життя свою мрію.
Читайте Новини.LIVE!