Україна
Море квітів — Судаков зустрів кохану в Португалії

Море квітів — Судаков зустрів кохану в Португалії

Дата публікації: 15 жовтня 2025 08:38
Судаков возз’єднався з дружиною та доньками після переїзду до Португалії
Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков у Лісабоні возз’єднався з дружиною Єлизаветою та доньками. Майже півтора місяця родина гравця залишалася в Україні.

Про приїзд до Португалії Єлизавета повідомила в Instagram.

Елизавета Судакова
Сім'я Судакова в аеропорту. Фото: Фото: кадр з відео

Возз’єднання Судакова з родиною

Наприкінці серпня Судаков підписав контракт з Бенфікою та переїхав до Португалії. Вагітна дружина у цей час залишалася в Україні, чекаючи на пологи в оточенні рідних.

Немовля народилося 17 вересня, а за півтора тижня до цього будинок футболіста був атакований російськими безпілотниками. Квартира гравця постраждала менше, ніж у деяких сусідів, але головне, що рідні Георгія не постраждали.

Елизавета Судакова
Перші кадри в Португалії. Фото: кадр з відео

Після переїзду до Португалії Єлизавету в будинку зустріла велика кількість квітів, які приготував Георгій. До того ж після важкої дороги з холодної України її зустрів сонячний Лісабон, що також підійняло настрій дівчині.

Елизавета Судакова
Квіти для родини Судакова. Фото: кадр з відео

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
