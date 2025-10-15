Судаков воссоединился с женой и дочерьми после переезда в Португалию

Георгий и Елизавета Судаковы. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков в Лиссабоне воссоединился с женой Елизаветой и дочерьми. Почти полтора месяца семья игрока оставалась в Украине.

О приезде в Португалию Елизавета сообщила в Instagram.

Семья Судакова в аэропорту. Фото: Фото: кадр из видео

Воссоединение Судакова с семьей

В конце августа Судаков подписал контракт с Бенфикой и переехал в Португалию. Беременная жена в это время оставалась в Украине, ожидая родов в окружении родных.

Младенец родился 17 сентября, а за полторы недели до этого дом футболиста был атакован российскими беспилотниками. Квартира игрока пострадала меньше, чем у некоторых соседей, но главное, что родные Георгия не пострадали.

Первые кадры в Португалии. Фото: кадр из видео

После переезда в Португалию Елизавету в доме встретило большое количество цветов, которые приготовил Георгий. К тому же после тяжелой дороги из холодной Украины ее встретил солнечный Лиссабон, что также подняло настроение девушке.

Цветы для семьи Судакова. Фото: кадр из видео

