Мбаппе може більше не зіграти за Реал у цьому сезоні

Мбаппе приєднався до Гюлера в лазареті Реала
Нападник "Реала" Кіліан Мбаппе зазнав травми в матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетіса". Француз залишив поле на 81-й хвилині після того, як відчув дискомфорт. Раніше повідомлялося про можливе пошкодження задньої поверхні лівого стегна.
Гравцеві належить пройти додаткове обстеження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.
Первинне ультразвукове дослідження не виявило серйозних ушкоджень у Кіліана Мбаппе. У медичному штабі "Реала" розраховували, що футболіст не пропустить тривалий період. Розглядався варіант його участі вже в наступному матчі проти "Еспаньйола". Остаточний діагноз має бути встановлений після МРТ.
З'явилася альтернативна інформація про терміни відновлення
Водночас журналіст Жозеп Педроль повідомив, що Кіліан Мбаппе може пропустити залишок сезону. За його даними, травма не дасть змоги нападнику зіграти в матчах Ла Ліги, що залишилися. Також під загрозою участь француза в "Ель-Класико" проти "Барселони", яка запланована на 10 травня. Терміни відновлення залишаються невизначеними.
У поточному сезоні Мбаппе провів 41 матч за "Реал" у всіх турнірах. На його рахунку 41 забитий м'яч і 6 результативних передач. Француз є ключовим гравцем команди.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про реакцію дружини Миколи Шапаренка на результативний матч "Динамо" з "Кривбасом".
Раніше Новини.LIVE показали кадри нової сімейної фотосесії футболіста збірної України Георгія Судакова.