Мбаппе приєднався до Гюлера в лазареті Реала

Мбаппе приєднався до Гюлера в лазареті Реала

Дата публікації: 27 квітня 2026 10:41
Мбаппе може більше не зіграти за Реал у цьому сезоні
Кіліан Мбаппе під час атаки "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Нападник "Реала" Кіліан Мбаппе зазнав травми в матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетіса". Француз залишив поле на 81-й хвилині після того, як відчув дискомфорт. Раніше повідомлялося про можливе пошкодження задньої поверхні лівого стегна.

Гравцеві належить пройти додаткове обстеження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Первинне ультразвукове дослідження не виявило серйозних ушкоджень у Кіліана Мбаппе. У медичному штабі "Реала" розраховували, що футболіст не пропустить тривалий період. Розглядався варіант його участі вже в наступному матчі проти "Еспаньйола". Остаточний діагноз має бути встановлений після МРТ.

Килиан Мбаппе в матче против "Бетиса" 24 апреля 2026 года
Кіліан Мбаппе отримав травму. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

З'явилася альтернативна інформація про терміни відновлення

Водночас журналіст Жозеп Педроль повідомив, що Кіліан Мбаппе може пропустити залишок сезону. За його даними, травма не дасть змоги нападнику зіграти в матчах Ла Ліги, що залишилися. Також під загрозою участь француза в "Ель-Класико" проти "Барселони", яка запланована на 10 травня. Терміни відновлення залишаються невизначеними.

У поточному сезоні Мбаппе провів 41 матч за "Реал" у всіх турнірах. На його рахунку 41 забитий м'яч і 6 результативних передач. Француз є ключовим гравцем команди.

Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Збірна Франції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
