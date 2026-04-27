Сабо жестко раскритиковал участников матча Кривбасса и Динамо

В центральном матче 25-го тура УПЛ "Кривбасс" принимал киевское "Динамо". Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. Поединок стал самым результативным в истории чемпионатов Украины.

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо остался недоволен игрой команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Киевская команда сумела переломить ход игры во втором тайме. "Кривбасс" пропустил пять мячей после перерыва. Матч сопровождался большим количеством ошибок в обороне с обеих сторон.

Результат позволил "Динамо" сохранить борьбу за медали чемпионата. Однако экспертам не понравилось количество ошибок в действиях обеих команд. Особенно это касается игры в обороне.

"У меня в жизни никогда такого не было. Как можно после первого тайма вести в счете 4:1 и проиграть 5:6. Хозяевам во второй половине нужно было играть проще, но они пропустили пять мячей. Для меня это вообще непонятная ситуация", — заявил эксперт.

Сабо также отметил, что подобные матчи не соответствуют уровню профессионального футбола. Он указал на слабую игру в обороне и ошибки вратарей.

Напомним, Новини.LIVE писали о заявлении президента "Динамо" Игоря Суркиса по поводу судьбы полузащитника Андрея Ярмоленко.

Также Новини.LIVE сообщали о результатах обследования Килиана Мбаппе, который может пропустить остаток сезона.